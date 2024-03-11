BTS全體入伍 成員影音作品陸續上線 被評：填補從軍空白期的新模式

韓國男團防彈少年團(BTS)，全體成員正入伍服兵役，但他們提前製作的各種音樂內容，仍然持續上線，讓fans們在這段1年半的空白期，仍有產品可以期待，這一做法被K-Pop樂壇評為填補從軍空白期的一種新模式。

BTS成員智旻(Jimin)，在入伍僅10天後發布獻給fans的歌曲《Closer Than This》及MV。V則將在本月15日發布他的新歌《FRI(END)S》。而為了宣傳V發布新歌，其經理人於16日在首爾舉辦《FRI(END)S PARTY》活動，fans們不僅可以現場欣賞V的照片和新歌MV，還可以寫信給V，並收聽他留下的語音短信。