BTS全體入伍 成員影音作品陸續上線 被評：填補從軍空白期的新模式

BTS成員智旻(Jimin),在入伍僅10天後發布獻給fans的歌曲《Closer Than This》及MV。V則將在本月15日發布他的新歌《FRI(END)S》。而為了宣傳V發布新歌,其經理人於16日在首爾舉辦《FRI(END)S PARTY》活動,fans們不僅可以現場欣賞V的照片和新歌MV,還可以寫信給V,並收聽他留下的語音短信。

J-hope紀錄片《HOPE on the STREET》海報。

SUGA《 Agust D TOUR 'D-DAY' THE MOVIE》海報。

J-hope將於本月29日發布特別專輯《HOPE on the STREET VOL.1》,並在前一天推出同名紀錄片第一集。為了宣傳新專輯的發售,其公司將於本月30日至4月5日,在首爾市城東區開設快閃店。而SUGA的全球巡演ENCORE演唱會實況紀錄片《SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' THE MOVIE》,將於4月10日首映。此外,RM去年創建了一個新的個人照片墻賬號,暗示他可能正在推進新項目。

在過去的K-Pop樂壇,有些偶像在入伍當天,或服役期間發布特別歌曲的先例,但像BTS這樣不斷發布內容,讓他們的fans不覺得成員們正在服兵役的情況,實屬相當罕見。據韓國傳媒報導,自從BTS 2022年10月宣布全體成員將依次入伍,全隊人一直在入伍之前努力製作各種內容。根據推測,考慮到他們曾預告或將於2025年才以完整體回歸,BTS成員的影視內容有望陸續播出,直到2025年。