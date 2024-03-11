BTS全體入伍 成員影音作品陸續上線 被評：填補從軍空白期的新模式

韓國男團防彈少年團(BTS)，全體成員正入伍服兵役，但他們提前製作的各種音樂內容，仍然持續上線，讓fans們在這段1年半的空白期，仍有產品可以期待，這一做法被K-Pop樂壇評為填補從軍空白期的一種新模式。
BTS成員智旻(Jimin)，在入伍僅10天後發布獻給fans的歌曲《Closer Than This》及MV。V則將在本月15日發布他的新歌《FRI(END)S》。而為了宣傳V發布新歌，其經理人於16日在首爾舉辦《FRI(END)S PARTY》活動，fans們不僅可以現場欣賞V的照片和新歌MV，還可以寫信給V，並收聽他留下的語音短信。
J-hope將於本月29日發布特別專輯《HOPE on the STREET VOL.1》，並在前一天推出同名紀錄片第一集。為了宣傳新專輯的發售，其公司將於本月30日至4月5日，在首爾市城東區開設快閃店。而SUGA的全球巡演ENCORE演唱會實況紀錄片《SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' THE MOVIE》，將於4月10日首映。此外，RM去年創建了一個新的個人照片墻賬號，暗示他可能正在推進新項目。
在過去的K-Pop樂壇，有些偶像在入伍當天，或服役期間發布特別歌曲的先例，但像BTS這樣不斷發布內容，讓他們的fans不覺得成員們正在服兵役的情況，實屬相當罕見。據韓國傳媒報導，自從BTS 2022年10月宣布全體成員將依次入伍，全隊人一直在入伍之前努力製作各種內容。根據推測，考慮到他們曾預告或將於2025年才以完整體回歸，BTS成員的影視內容有望陸續播出，直到2025年。
音樂界正在密切關注BTS這一舉措，是否會成為偶像組合度過從軍空白期的成功經驗。大眾音樂評論家金憲植(音)評價稱，「BTS雖然與其他組合所處境況有所不同，但他們通過不斷提供文創內容的方式，開創K-Pop男團事業全新的道路，不需再害怕服兵役而拖累事業。」