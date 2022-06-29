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娛樂
2022-06-29 17:33:44

BTS兩師弟1師妹團 本周同入美國Billboard

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人多勢眾的SEVENTEEN。

韓國男團防彈少年團(BTS)宣布暫休當日，其經理人公司BIGHIT MUSIC的母公司HYBE股價即時暴跌，好彩BTS的師弟SEVENTEENTOMORROW X TOGETHER(TXT)和師妹女團LE SSERAFIM，在北美獲得不錯成績，3隊組合本星期均打入美國Billboard排行榜，隱住HYBE股價不會繼續下挫。

TXT在樂壇成績愈來愈亮麗。

SEVENTEENBillboard 200最高第2

SEVENTEEN上月推出的專輯《Face the Sun》，已連續三周登上Billboard 200，本周位居第92位，最初進榜時位居第7位，並在世界專輯榜位居第2位。TXT的迷你四輯《minisode 2: Thursday's Child》，不但連續6周入榜，更在Billboard 200最高躍升至第9位。

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LE SSERAFIM獲綜藝節目《認識的哥哥》邀請做嘉賓。

LE SSERAFIM成今年女團之最

而今年才出道的女團LE SSERAFIM，上月發行的出道曲《Fearless》，在Billboard 200單曲榜和全球榜上，分列第200和第100位，對一隊新組合來說，成績絕對不俗。據HYBE透露，LE SSERAFIM是今年出道的韓國女團中，於Billboard榜上時間最久的女團。

LE SSERAFIM肯定是今年女團新人王。

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挾BTS師妹之名，LE SSERAFIM出道即獲全球fans留意。

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