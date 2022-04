今年「格林美」頒獎禮,亮點之一是韓國藝人防彈少年團(BTS),有份角逐「最佳合唱歌曲」獎。去年憑大熱歌曲《Butter》大獲成功的BTS,與搖滾樂隊Coldplay合作《My Universe》,令他們有機會成為「最佳合唱歌曲」的得獎者,但角逐此獎有Justin Bieber與Benny Blanco的《Lonely》、Lady Gaga與Tony Bennett的《I Get a Kick Out of You》,還有Doja Cat與SZA的《Kiss Me More》,絕對強敵林立競爭激烈,BTS如果獲獎,將為K-Pop歷史寫下新一頁。