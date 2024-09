服役中照撐

正在服役的柾國昨日在自己愛犬的IG「bowwow bam」發文:「Artists are not guilty(藝人無罪)」,並在貼文中附上5粒不同顏色心心,排列次序和顏色與NewJeans成員Hanni之前在社交媒體Phoning用過的一樣。之後柾國再發帖文,並留言:「Don’t use them(不要利用她們)」令人更肯定是柾國支持NewJeans。柾國經理人公司Hirt Music回憑:「經確認,是以任何情況下都不能將年幼的藝人,拉入糾紛中作為擋箭牌。」但同時又否認柾國的發文是撐NewJeans。