韓國天團BTS前日(10日)推出新專輯《Proof》,首日銷量達220萬張,是他們第2張首日銷量衝破200萬張的專輯,首張首日破200萬銷量的專輯是前年的《Map of the Soul:7》。

主打歌破登冠紀錄

BTS新專輯內的主打歌《Yet to Come(The Most Beautiful Moment)》推出一小時,已登上香港、美加、法國、西班牙等97個地方的iTunes Top Song冠軍,業界預測歌曲將順利登上美國Billboard Hot 100冠軍。另外,明日(13日)是BTS出道9周年的日子,他們會在官方頻道舉行直播,除了首次演出新歌《Yet To Come》之外,還播出早前出席美國白宮活動的片段。