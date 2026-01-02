BTS睽違近4年宣告全員回歸　3月20日推出新專輯

BTS防彈少年團確定將於3月20日震撼回歸！這是他們自2022年6月推出精選蜜輯《Proof》後，時隔約3年9個月的完整體新專輯，而這個重磅消息最早是透過成員親筆寫給粉絲ARMY的信件公開，掀起全球粉絲熱烈討論。

「我們相聚的這一年到來了」

這封特別的親筆信是為迎接新年所準備，成員們以手寫方式表達對粉絲的感激，並在信中標註了「2026.03.20」的日期，暗示回歸日程。信件作為禮物寄送到長期支持他們的粉絲家中，RM在信中寫道：「比任何人都更加渴望這一刻。」Jin則表示：「感謝你們一直等待。」