娛樂
2026-01-02 13:45:39

BTS睽違近4年宣告全員回歸　3月20日推出新專輯

BTS官方在年末寄給黃金會員的信件。（圖／翻攝自스타뉴스）

BTS防彈少年團確定將於3月20日震撼回歸！這是他們自2022年6月推出精選蜜輯《Proof》後，時隔約3年9個月的完整體新專輯，而這個重磅消息最早是透過成員親筆寫給粉絲ARMY的信件公開，掀起全球粉絲熱烈討論。

「我們相聚的這一年到來了」

這封特別的親筆信是為迎接新年所準備，成員們以手寫方式表達對粉絲的感激，並在信中標註了「2026.03.20」的日期，暗示回歸日程。信件作為禮物寄送到長期支持他們的粉絲家中，RM在信中寫道：「比任何人都更加渴望這一刻。」Jin則表示：「感謝你們一直等待。」

SUGA說：「今年也一起快樂相處吧，愛你們。」J-Hope激動地寫下：「終於夢想成真了！」Jimin溫暖表示：「我們相聚的這一年到來了。」V則承諾：「2026年會帶著更多更好的回憶前進，敬請期待！」Jungkook也表達思念：「好想見你們！今年也請多多關照。」

這份信件是特別為過去三年在全球超級粉絲平台Weverse維持會員資格的ARMY準備的禮物。未能收到實體信件的粉絲，也能在1月底透過Weverse平台閱讀相同內容。無論國內外，所有陪伴等待的粉絲都能感受到七位成員的真心。

「希望今年能順利回歸」

此外，防彈少年團在2025年最後一天以完整體形式於Weverse進行直播，與粉絲一同迎接新年。他們回顧過去一年，並分享新年願望：「希望今年能順利回歸，專輯大獲成功，防彈少年團大發！」

除了新專輯，防彈少年團還計劃在3月20日新作發行後，展開大規模的世界巡迴演唱會。關於新專輯及巡演的詳細資訊，將在日後透過官方渠道陸續公布。

