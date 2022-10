推動 K-Pop 有功都冇得豁免

BTS上周六在釜山舉行《BTS <Yet To Come> in BUSAN》演唱會,宣傳南韓申辦2030年《釜山世博會》,當時已經有成員們提及這場演出是目前行程表上的最後一場演唱會。此前,BTS在今年6月發布回顧過去9年曆程的精選專輯《Proof》後,宣佈將暫停團體活動,各成員會專注個人發展。分析認為,BTS選擇休團,是因為要履行兵役的義務。