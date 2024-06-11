BTS Jin明天兵役完滿 首爾市長發文祝賀

韓國男團防彈少年團(BTS)的成員Jin，將在明天6月12日正式退役，結束長達1年半的兵役。首爾市長吳世勳，特別在社交網站發文，祝賀Jin的退役。他說：「BTS曾任首爾旅遊名譽宣傳大使，7名成員都以現役兵身份，公平公正地完成了兵役，為藝人入伍服兵役樹立良好榜樣，值得令人十分敬佩。」

吳世勳還稱讚賞防彈BTS，擁有多首熱門歌曲，並期待他們不僅作為音樂家，也能以藝術家的身份，為社會傳遞更多有意義正能量的信息。Jin明天退役，後日(13日)即出席於首首爾蠶室室內體育館舉行的「2024防彈慶典」(2024 FESTA)，這將是他退伍後的首次公開活動，fans們十分期待。