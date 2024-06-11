BTS Jin明天兵役完滿 首爾市長發文祝賀

韓國男團防彈少年團(BTS)的成員Jin，將在明天6月12日正式退役，結束長達1年半的兵役。首爾市長吳世勳，特別在社交網站發文，祝賀Jin的退役。他說：「BTS曾任首爾旅遊名譽宣傳大使，7名成員都以現役兵身份，公平公正地完成了兵役，為藝人入伍服兵役樹立良好榜樣，值得令人十分敬佩。」
吳世勳還稱讚賞防彈BTS，擁有多首熱門歌曲，並期待他們不僅作為音樂家，也能以藝術家的身份，為社會傳遞更多有意義正能量的信息。Jin明天退役，後日(13日)即出席於首首爾蠶室室內體育館舉行的「2024防彈慶典」(2024 FESTA)，這將是他退伍後的首次公開活動，fans們十分期待。
此外，BTS所屬經理人BigHit Music，已經呼籲fans，明天不要前往Jin的軍事基地，以確保其他士兵和現場每個人的安全。Jin於2022年12月作為陸軍現役兵身份入伍，在第五步兵師服兵役，相信朋天他的歸來，一定會得到fans們熱烈歡迎。BTS fans期待他們全員退役後，會有更多新作品，和更多有意義的藝術創作。
此外，BTS所屬經理人BigHit Music，已經呼籲fans，明天不要前往Jin的軍事基地，以確保其他士兵和現場每個人的安全。Jin於2022年12月作為陸軍現役兵身份入伍，在第五步兵師服兵役，相信朋天他的歸來，一定會得到fans們熱烈歡迎。BTS fans期待他們全員退役後，會有更多新作品，和更多有意義的藝術創作。