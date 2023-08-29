BTS NewJeans老闆HYBE房時爀 赴美與環球唱片合作 打造國際級女團 真人騷周六YouTube播出

打造出防彈少年團(BTS)、子公司ADOR出產怪物新人女團NewJeans的國娛樂公司HYBE社長房時爀，今日於洛杉磯環球唱片(UMG)的子公司Geffen Records宣布，合作推出選秀節目《The Debut：Dream Academy》，並即席公布20位參賽的個人資料。

房時爀今日與Geffen Records共同宣布，合辦國際級選秀節目《The Debut：Dream Academy》。

6000 比1競率爭做國際女團成員 HYBE x Geffen Records的選秀節目《Dream Academy》，據稱報名參加人數多達12萬人，大會從中挑選出20人參加選秀比賽，競爭率高達6,000比1。參賽者分別來自美國、韓國、日本、巴西、阿根廷、瑞士、瑞典、斯洛伐克、白俄羅斯、泰國、澳大利亞和菲律賓等12個國家，平均年齡17歲。她們在過去1年多的時間裡，接受公司培訓，學習唱歌、跳舞、表情及體重管理。