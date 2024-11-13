C君何文田投資開酒鋪 黃翠如包到冚現身撐場「投訴」冇介紹

農夫C君（鄭詩君）向來諗頭多多，最近他除了忙於為今個星期在藝術中心壽臣劇院舉行的音樂會積極彩排外，原來近日他亦與友人合資在何文田勝利道開了一間酒鋪「友點酒」，悄悄升呢做老闆。

與C君向來十分老友的黃翠如，與老公蕭正楠現身酒鋪撐場，翠如在IG動態上載一條短片，寫道：「兩位好朋友新開的 #友點酒 支持支持呀。廢話有點多。」片中見近日屢傳懷孕的翠如以一身全黑打扮示人，內裏一件黑色T恤配背心褸，外再加多件西裝褸，上身包到冚，翠如表示：「我哋今日嚟到勝利道買咗啲嘢，呢間大家要嚟支持吓啦。」

她續笑指作為老闆的C君只是求其介紹了兩支，就叫她購買，C君立即解釋：「你就係因為快，所以就覺得係『流』啦，唔可以係快而準咁介紹嘅？ 你又唔講埋前設，你頭先話快啲，我想買兩支就即刻走」二人的對話相當搞笑。其後，蕭正楠亦即席打開戰利品，表示是三位老闆都強烈推介的紅酒，不過翠如繼續笑指C君冇打算介紹她其他嘢，C君亦立即使出鬼馬本色表示：「咁我介紹你呀，呢位係我太太，叫黃天頤，係其他嘢嚟㗎，唔係酒嚟㗎，唔好亂咁飲咗佢喎。」網民都笑言翠如和C君這個組合一拍埋就相當搞笑，並希望二人再有合作機會。