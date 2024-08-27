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娛樂
2024-08-27 16:28:03

C朗5日15條片獲逾2.8億次點擊 挑戰世界第一YouTuber MrBeast霸主地位

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生活

C朗不但在足球場上贏到開巷，轉戰YouTube表現一樣精彩。

葡萄牙足球巨星葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)，本月22日開設YouTube頻道，正式成為YouTuber，其影響力於短時間內迅速顯，引來各界人士廣泛關注。

 

破盡YouTube增長紀錄

C朗的YouTube頻道「UR · Cristiano」，開業短短5天，就吸引高達4820萬人(截至今日下午4)訂閱，打破YouTube成立以來一切記錄。C朗在開設頻道僅1小時24分鐘內，就迅速突破100萬人訂閱的大關，不到半天時間，已達1,000萬人訂的里程碑。

這一速度，不僅超越其他知名YouTuber，甚至威脅到現任「世界第一YouTuberMrBeast(James Stephen Donaldson)的地位。知名YouTuber及職業拳擊手Jake Paul表示，「我希望C朗能推出製作精彩的影片，他在YouTube這個平台上，真是太好。」但他補，「但YouTube這個平台，沒有甚麼人能比得YouTube的影響力。」

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MrBeast不但只是YouTuber，更是一位企業者，他的業務包羅萬有，包括環保與慈善事業。 Jake Paul由YouTuber轉戰拳擊界，今年7月更與傳奇的泰臣對戰。 C朗挑戰YouTube霸主YouTube地位，5日就獲4820萬人追蹤。

Instagram 6.37億人追縱全球第一

但有媒體分析指，C朗在Instagram追縱人數全球第一，擁有約6.37follower，而MrBeast只有6,000follower。根據西班牙體育媒體《馬卡報》(MARCA)報道，MrBeast平均每月廣告收益，約500萬美元(3,899萬港元)，頻道每月約有4億次點擊率。

C朗由2227日，共發布了14條片，總瀏覽量就超過2億次點擊。有媒體更指，C透過YouTube就輕鬆賺盡1億美元(7.8億港元)收入。

C朗稱，會透過Youtube頻道，讓fans了解他的生活，包括足球、家庭、健康、營養、教育、事業等題材。

C朗稱，會透過Youtube頻道，讓fans了解他的生活，包括足球、家庭、健康、營養、教育、事業等題材。

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