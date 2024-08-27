C朗5日15條片獲逾2.8億次點擊 挑戰世界第一YouTuber MrBeast霸主地位

C朗不但在足球場上贏到開巷，轉戰YouTube表現一樣精彩。

葡萄牙足球巨星葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)，本月22日開設YouTube頻道，正式成為YouTuber，其影響力於短時間內迅速顯，引來各界人士廣泛關注。

破盡 YouTube 增長紀錄

C朗的YouTube頻道「UR · Cristiano」，開業短短5天，就吸引高達4820萬人(截至今日下午4時)訂閱，打破YouTube成立以來一切記錄。C朗在開設頻道僅1小時24分鐘內，就迅速突破100萬人訂閱的大關，不到半天時間，已達1,000萬人訂的里程碑。

這一速度，不僅超越其他知名YouTuber，甚至威脅到現任「世界第一YouTuber」MrBeast(James Stephen Donaldson)的地位。知名YouTuber及職業拳擊手Jake Paul表示，「我希望C朗能推出製作精彩的影片，他在YouTube這個平台上，真是太好。」但他補，「但YouTube這個平台，沒有甚麼人能比得YouTube的影響力。」