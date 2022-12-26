C AllStar演唱會｜聖誕喜迎首位「太子」 皇上King榮升父親

組合C AllStar一連三場「Let It Snow C AllStar Live 2022」演唱會昨晚(25日)在西九文化區苗圃公園舉行尾場。當晚有網上直播，四子high爆跟已移居海外的前經理人小吉、前監製阿簡及前助手檸檬問好，並且近距離情深款款的望向大會鏡頭「放電」及「比心心」。其間，演唱會螢幕播放4子童年照，而其中一張BB相正是「皇上」King的兒子，原來DJ King已成家立室並榮升人父，3子開心迎來隊中第一個BB「太子」。
抱病開騷 服類固醇開聲
King強調沒有刻意隱瞞，只是想找個日子公布：「今日應該就係個好日子，我希望得到全場人嘅祝福！」四子及後唱出一連串兒歌掀起全場的集體回憶，憑歌寄意送給「太子」及在場所有小朋友。今日，釗峰在社交平台上載四子與小「太子」的合照，寫道：「四子有後，恭喜皇上，賀喜皇上~我未見過一個咁得意咁乖咁好湊咁斯文咁好玩頭髮咁濃密又咁大隻眼嘅BB，你要快高長大做孝順仔呀太子，哇有啲感動... 兄弟霎眼已為人父母，Our Life journey..... to be continued」
King自爆在演唱會第二日開始身體抱恙，故須全程戴口罩，On仔仍不忘搞笑說道：「大家放心，他仍然係一線的『陰性歌手』，戴口罩係為咗保護其餘3兄弟同屋企人！」King坦言隔住口罩唱歌絕對會「功力減半」，為了支撐完成演唱會，惟有服食類固醇開聲，On仔打趣說：「佢真係『用生命唱歌』㗎！」
Jase唱甩被罰打Patpat
每年聖誕於尖東海旁快閃報佳音是C AllStar與歌迷之約。來到第三晚報佳音獻唱聖誕歌《The 12 Days of Christmas》，C AllStar依舊會懲罰「跟甩」的一員，On仔取笑釗峰：「前兩晚你都輸，兩邊patpat都打過哂啦！如果今日都輸就打中間！」最後Jase兩度跟不上要接受懲罰，另外三子馬上起哄，他笑說道：「我未生仔㗎！打前面中間又驚大家手痛！」
Fans大合唱《天梯》 四子驚喜眼濕濕
在演唱會最後一部分，C AllFans（C AllStar粉絲）聯同演唱會音樂總監賴映彤，為四子製造驚喜，在偶像不知情下演奏《天梯》並由粉絲帶領全場大合唱，令他們在台上聽罷不禁「眼濕濕」。C AllStar特別感謝沒有外遊留港或特意回港支持他們的粉絲，C AllStar宣布將於明年在歌曲上減產 ，澄清道，「我哋唔係休團，只係大家專注更多係個人發展。四個人一齊唱歌嘅感覺係特別唔同，個energy(能量)好好，所以我哋特別珍惜一齊係台上演出嘅時光！」