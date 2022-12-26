C AllStar演唱會｜聖誕喜迎首位「太子」 皇上King榮升父親

組合C AllStar一連三場「Let It Snow C AllStar Live 2022」演唱會昨晚(25日)在西九文化區苗圃公園舉行尾場。當晚有網上直播，四子high爆跟已移居海外的前經理人小吉、前監製阿簡及前助手檸檬問好，並且近距離情深款款的望向大會鏡頭「放電」及「比心心」。其間，演唱會螢幕播放4子童年照，而其中一張BB相正是「皇上」King的兒子，原來DJ King已成家立室並榮升人父，3子開心迎來隊中第一個BB「太子」。

抱病開騷 服類固醇開聲

King強調沒有刻意隱瞞，只是想找個日子公布：「今日應該就係個好日子，我希望得到全場人嘅祝福！」四子及後唱出一連串兒歌掀起全場的集體回憶，憑歌寄意送給「太子」及在場所有小朋友。今日，釗峰在社交平台上載四子與小「太子」的合照，寫道：「四子有後，恭喜皇上，賀喜皇上~我未見過一個咁得意咁乖咁好湊咁斯文咁好玩頭髮咁濃密又咁大隻眼嘅BB，你要快高長大做孝順仔呀太子，哇有啲感動... 兄弟霎眼已為人父母，Our Life journey..... to be continued」

King自爆在演唱會第二日開始身體抱恙，故須全程戴口罩，On仔仍不忘搞笑說道：「大家放心，他仍然係一線的『陰性歌手』，戴口罩係為咗保護其餘3兄弟同屋企人！」King坦言隔住口罩唱歌絕對會「功力減半」，為了支撐完成演唱會，惟有服食類固醇開聲，On仔打趣說：「佢真係『用生命唱歌』㗎！」