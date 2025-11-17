Candy王家晴透露有新團歌 Winka盼COLLAR全員參演舞台劇

COLLAR成員陳泳伽（Winka）和王家晴(Candy) 第一次以「Windy」的身份合體出席活動，與粉絲一同預祝聖誕，並親手為遊戲勝出者送上應節禮物。Winka與Candy分別獻唱《LastChristmas》與《Never-never Land》，以歌聲發放聖誕浪漫氣氛。提及COLLAR會否在聖誕節互相交換禮物，Winka表示：「我記得有一年有人送書。」Candy則表示：「有人送廁紙。」她們異口同聲說：「唔記得咗係咪Day送廁紙。」Candy續說今年希望相約COLLAR全員一起去燒烤和打邊爐。

Winka預告與男友去旅行慶祝聖誕 談及工作計劃，Candy透露準備新團歌，而Winka則表示希望明年有機會再演舞台劇，Candy亦盼望能集齊COLLAR全員一起參與舞台劇演出。講到COLLAR殺入「叱咤樂壇我最喜愛的組合」10強，她們異口同聲表示非常感恩，希望歌迷繼續投票。講到是否有信心贏得獎項，Candy表示：「我覺得順其自然。」

至於邱彥筒(Marf)殺入「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」10強，，Winka表示會投票支持Maff。」Winka被問會否與男友出街慶祝聖誕節，她說：「下個月倒數之前，我哋會去一個小旅行過聖誕。」