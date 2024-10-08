Candy親解巴黎之行失聯之迷 Day遊杜拜豪嘆200蚊金箔咖啡

ViuTV今日在會展舉行《ViuTV2025節目巡禮》，COLLAR在台上跳唱《Atypical》。COLLAR笑謂因為之前經常漏口風，所以公司沒有告之她們團綜的內容，只希望可以去到海外拍攝。提到公司宣布有個球隊育成節目《女子足球》，問到Marf邱彥筒是否有份參與，她表示喜歡踢波，但未必參與節目。 Ivy So因為失聲，被隊友笑做「女版𡃁坤」，她以沙啞聲線表示不抗拒任何足球節目。提到COLLAR部份成員來年都有劇集播出，她們都表示期待。

芯駖在演唱會上表演失手，她坦言非常內疚，因為演出是非常難得，台前幕後都很幫忙，所以自己失手感到有些對不起他們。Marf就認為每個演唱會都是很獨特，最重要是賺了今次的友誼。 早前Candy王家晴、Day許軼及Ivy So到歐洲出席時裝活動，期間一度發生Candy失聯事件，Candy稱當日獨自逛街時太眼瞓，於是回酒店休息，但沒有跟告之Day及工作人員，而自己回到酒店之後便呼呼大睡。Day表示當時因為找不到她，以為她不見手機，回到酒店拍門也沒有人應門，大感擔心，最後才發現對方只是睡著而已。Candy稱當時在睡夢中聽到超高頻率的拍門，自己亦很害怕，但從防盜眼見到經理人身影。

Ivy So因為失聲，被隊友笑做「女版𡃁坤」。