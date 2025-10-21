Cardi B：母乳吸奶需一整日 開直播捍衛配方奶粉餵哺

美國繞舌女歌手Cardi B，近日在X開直播，分享她對配方奶粉與母乳的看法，支持配方奶粉的她，坦言育兒過程中對母乳餵哺的擔憂。她稱母乳哺育需要耗費大量時間，「母乳吸奶實際需要一整日時間，有些女性為了生計，不得不直接去上班，根本沒有時間整天坐著。」Cardi B強調，對於某些母親來說，選擇配方奶粉並不是錯誤。
Cardi B 又分享自己的經歷，她曾經吸奶兩個小時，卻只擠出兩盎司(約50毫升)，她忍不住感慨：「有時我想餵哺，但卻無法滿足寶寶的需求。」她坦誠分享引起了媽媽們的共鳴，大家都能理解她的苦惱。Cardi B又宣布她已成為一個有機配方奶粉品牌的「首席信心大使」，並強調：「所有父母應該選擇適合自己的育兒方式。」她又表示：「不給寶寶餵奶是不對，但配方奶餵養絕對不是壞事。」
作為4個孩子的母親，Cardi B和前夫Offset育有3個孩子，包括7歲的Kulture、4歲的Wave和13個月的Blossom。她指生Blossom時堅持鍛煉，因此恢復得相當快，而她近日與美式足球聯盟球星Stefon Diggs懷有第4胎，她希望這次生產也能順利。Cardi B 的真實分享，贏得眾多女fans熱烈支持，許多人留言表示：「我感同身受」、「不管別人怎麼說，我的方法就是正確。」