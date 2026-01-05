Carina@VIVA獲國際品牌欽點成為香港代表 為CK亞洲區農曆新年拍內衣廣告

女團VIVA成員Carina（李晞彤）日前受國際時尚品牌Calvin Klein邀請，拍攝全新一輯廣告。廣告將覆蓋全亞洲地區，內地率先曝光後，今個月亦會陸續於亞洲其他地區上架。品牌亦特意安排Carina飛到上海拍攝。 除此之外，這亦是她首次挑戰內衣性感極限的拍攝，同場更有台灣型男人氣歌手婁峻碩以及兩位內地人氣模特，難怪她說這次「上海內衣初體驗」，緊張到不得了，收到消息後更開心到同阿媽講：「呢鋪我得咗呀！」。

至於拍攝期間會否感到尷尬，Carina就大讚客戶及拍攝團隊好細心，「可能驚我會尷尬，所以拍攝時候都會叫啲男工作人員，可以迴避就迴避下。」又謂一開始不太習慣性感示人，但熱身過後便放鬆起來，而且整隊Crew都對她十分照顧，「成日都問我駛唔駛休息、需唔需要毛巾、需唔需要暖爐。」完全照顧周到，讓她可以專心投入工作。

品牌過往硬照模特都甚有知名度，例如Blackpink Jeanie, BTS柾國，張藝興，MIRROR的Anson Lo 及Ian 等等，素來有「男女神收割機」美譽，Carina又指她自小一直希望可以拍攝該品牌的內衣系列廣告，這次拍攝絕對是她作為新人在事業上一個重要里程碑，既突破自己，又吸收到寶貴經驗。