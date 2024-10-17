CASH金帆音樂獎｜尹光角逐最佳男歌手 《Dear Myself》入圍爭五項大獎

《第22屆CASH金帆音樂獎》昨日舉行記者會公布10項大獎的入圍名單，並率先頒發多個獎項，當中「粵語流行作品」由張敬軒的《隱形遊樂場》奪得。

尹光的《Dear Myself》共角逐五項大獎提名，包括「CASH 最佳歌曲大獎」、「最佳旋律」、「最佳歌詞」、「最佳編曲」以及「最佳男歌手演繹」，入圍「CASH 最佳歌曲大獎」還有《至少做一件離譜的事》、《青春告別式》、《緊急聯絡人》等，而光B更會跟林家謙、張敬軒、馮允謙、吳林峰爭「最佳男歌手演繹」，他自言最睇好為《Dear Myself》填詞的薛晉寧（阿檸）獲頒「最佳歌詞」，光B今年８月推出新歌《命硬八十》，又是唱出自己在舞台屹立多年的心情，他表示很樂意出席音樂頒獎禮，重提在叱咤頒獎禮上齋坐四個鐘都無問題。最近黃百鳴演繹MC張天賦名曲《記憶棉》成為網民熱話，尹光自言下次都想跟黃百鳴JAM歌，阿檸則𥄫中黃百鳴的結實腹肌。