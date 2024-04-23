Celine Dion向《VOGUE》聲稱從未向高奢名牌借衫 ：自己名牌自己買 這是尊重

56歲世界知名歌手Celine Dion，近日接受法國版《VOGUE》訪問，並擔任雜誌5月號的封面女郎，她在訪問中稱：「我從來沒有向品牌免費借過衣服。」她指這是一條鐵律，自己的名牌衣服自己買，「這是一種尊重。」

對於個人自付的購物習慣，Celine Dion解釋，這是一種尊重的表達。她希望以這種方式，向樂迷們展示對他們的感謝，「我不想借，就像樂迷花錢聽我的歌曲一樣，我自己會真金白銀買名牌衣服。」