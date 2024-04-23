Celine Dion向《VOGUE》聲稱從未向高奢名牌借衫 ：自己名牌自己買 這是尊重

56歲世界知名歌手Celine Dion，近日接受法國版《VOGUE》訪問，並擔任雜誌5月號的封面女郎，她在訪問中稱：「我從來沒有向品牌免費借過衣服。」她指這是一條鐵律，自己的名牌衣服自己買，「這是一種尊重。」
對於個人自付的購物習慣，Celine Dion解釋，這是一種尊重的表達。她希望以這種方式，向樂迷們展示對他們的感謝，「我不想借，就像樂迷花錢聽我的歌曲一樣，我自己會真金白銀買名牌衣服。」
Celine Dion名牌衫只買不借 源於成長經歷
Celine Dion指，名牌衫只買不借的鐵律，部分原因源於她的成長經歷，她稱自己在貧困中長大，她的母親常常修補她的冬季服裝，包括長襪、毛衣、外套和手套，「我很幸運，有13個兄弟姐妹，並從他們身上繼承了很多東西。」
談到她2022年被診斷出「僵硬人症候群」，這是一種罕見的自身免疫性神經系統疾病，會導致肌肉僵硬和痙攣，「我還未克服這種疾病，而且可能不會痊愈。」Celine Dion說：「我希望透過科學研究，能夠找到奇蹟和治療方法，但現在我們必須學會如何與這種疾病共存。」她指患病初期開始想，為甚麼這種事會發生在我身上，「當時我想，這是怎麼發生的？我做錯甚麼？但生活並沒有給出答案。」