早前抨擊美國總統候選人特朗普在未有授權下在拉票活動用上她歌曲的天后Celine Dion,日前在一段宣傳片上玩「自虐」博取注意,認真好玩得。56歲Celine在宣傳片穿上美式足球XXX超級碗衛衣,一邊討論對達拉斯牛仔和匹茲堡鋼人隊比賽的期待,同時提到自己的歌曲《It’s All Come Back to Me Now》。