2022年患上「僵硬人症候群」的加拿大天后Celine Dion,終於在巴黎奧運會開幕禮復出獻唱,歌聲依然好聽到暈。可能見Celine人氣再度爆發,美國總統候選人特朗普(Donald Trump)最近的一次集會上,上用Celine經典歌《My Heart Will Go On》作為集會歌,Celine團隊在X(Twitter)發文譴責。

未有授權播放

特朗普上周五在蒙大拿州的競選集會上播出《My Heart Will Go On》後,Celine團隊周六在X發聲明:「Celine Dion團隊和唱片公司Sony Music未有授權予特朗普在集會上播放《My Heart Will Go On》的錄音、影片、音樂演出。這種途徑是非法,Celine Dion也不認可這種用途或任何類似的用途上。」據美媒《Variety》報道,特朗普過往也在集會上播放Celine歌曲,他可能面對Celine方面的法律指控。