Chantel亮相《聲生不息》瘋狂漲粉 網民封：嘴巴開過光的18歲少女

從紐西蘭完成中學學業後，積極投入音樂及演藝事業的姚焯菲(Chantel)，在內地大型音樂節目《聲生不息 大灣區季》中首次亮相，與3位樂壇前輩容祖兒、薛凱琪和衞蘭合唱《女神》，展現出色表現，贏得了廣泛好評。內地網民紛紛在節目社交媒體上留言，希望Chantel能夠「返場」，她的微博追蹤者數量也從5,000人激增至超過3.2萬人。 在節目的第九期中，Chantel的《女神》表演片段在網上瘋傳，短短兩日內在YouTube上獲得超過16萬點擊，成為該期中點擊數最高的歌曲，並且是唯一打入YouTube「綜合熱門排名」的曲目。Chantel在社交平台上分享了對這首歌的感受，強調自信與自愛的重要性。

觀眾對Chantel的外形和歌唱表現讚譽有加，稱其為「港版歐陽娜娜」和「真女神」，並對她在前輩面前毫不怯場的表現表示讚賞。她的成熟思考及自我肯定的言論也引起了廣泛關注，網民稱她為「咀巴開過光的18歲姚焯菲」。Chantel亦在社交平台分享對此曲的感受，「當女生從來不容易，身邊經常會有許多聲音。這首歌是送給自己和每一位女生，一起為我們打氣。」 Chantel談及《女神》一曲時說：「我覺得自信也包含了自愛。當你對自己有愛的時候，別人也會愛你。所以只要自己愛自己，人們就會欣賞你，然後喜歡你。」她續說：「我覺得這首歌最終的一個對象，是給自己的。要多跟自己說話，多給自己鼓勵，不要靠外在的聲音給自己信心。未來我一定會給自己更多愛，讓自己歌手的路走得更遠。」

在節目中，Chantel與衞蘭的互動同樣令人感動，二人在車上合唱《在月台上等你》，展現了深厚的師徒情誼。Chantel的表現和進步受到了衛蘭的認可，令她十分開心。