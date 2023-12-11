Chantel姚焯菲想成年後開個唱 Jessica稱香港多朋友

文詠珊(Janice Man，JM)、姚焯菲(Chantel)、陳穎欣(Yanny)、上山詩鈉女兒Hilary Fan、林心兒，以及少女時代前成員Jessica(鄭秀妍)等，今日現身時裝品牌活動，Jessica與Hilary選擇真空上陣大鬥性感。 Jessica稱，很多朋友在香港，此行最想與他們見面，席間又跟JM言談甚歡，她說：「很久沒有見Janice Man，我們在工作場合認識，再見她非常開心。」談到她即將到星馬開演唱會，Jessica稱：「今年很多工作，剛推出專輯《BEEP BEEP》忙於各地宣傳，之後要為演唱會做準備，所以聖誕會選擇放假充電。」

明年1月才回 紐西蘭升學 Chantel稱今次回港會逗留個多月，新年後1月尾才回紐西蘭繼續學業，又指近日為《聲夢飛行》演唱會做準備，她說：「依家積極keep fit，又要排舞練歌，最開心係After Class合體，可以同啲成員見面。」 問到聖誕節將至，會有希望節目，以及當天否陪男朋友，Chantel稱：「我冇男朋友喎，我哋聖誕前夕23日開騷，之後啲時間會夠屋企人，而且她好多朋友飛咗去旅行，應該過咗2024年先有機會見面。」問到新件願望，即將18歲成人的Chantel表示，最想舉行自己的個人演唱會：「最想開個人演唱會，同fans分享自己喜歡嘅音樂風格，覺得自己仲細，會向呢個目標努力。」