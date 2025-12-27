Chantel姚焯菲為Yumi鍾柔美親熱片解畫 回應與李克勤兒子李立仁緋聞

第59屆工展會《工展聯歡樂悠悠》活動昨日假維多利亞公園舉行，Chantel姚焯菲、Aska張馳豪、馬天佑及應智越任嘉賓獻唱兼與現場觀眾玩遊戲，剛從美國回港的姚焯菲為活動壓軸登場，她又與張馳豪跟現場觀眾打成一片，Chantel趁尾聲以甜美歌聲獻唱《KMC》，再次掀起全場歡騰的聖誕氣氛！

玩 Truth or Dare？

對於同門的Yumi鍾柔美與《青春本我》拍檔Eden劉展霆的錫面頰片段在社交網曝光，Chantel表示不在現場，所以不大清楚，但據她所知Yumi跟朋友們應該正在玩Truth or Dare(真心話大冒險)遊戲，覺得他們可能只是玩得太激進，Chantel自言原本都獲邀出席party，但因為已經約了家人才沒有出席，Chantel還稱：「因為我哋成班玩嘅friend，《青春本我》本身已經玩得、好close，咁所以啦，我自己覺得佢哋係朋友。」