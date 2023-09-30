Chantel姚焯菲舉行首個個人相集簽書會 與粉絲大玩遊戲盡展親和力

姚焯菲(Chantel)中秋夜於MCP新都城中心舉行首個簽書會獲現場數百粉絲到場支持。活動開始時，Chantel在現場一片歡呼聲中登場，場面非常熱鬧。

剛慶祝17歲生日之Chantel，表示十分感謝MCP新都城中心邀請舉行首個簽書會，並感謝一眾歌迷粉絲在場應援支持。對於被問及發行首本個人相集心情，Chantel亦興奮地表示拍攝過程十分有趣：「攝影集記錄低去年我很多很美好的回憶，而今次相集更將會連同我最新單曲CD一併發行，希望大家能一齊聽著歌，一同跟隨節奏，探索我的有趣世界！」而Chantel更補充提到，攝影集內輯錄了她的多個不同造型，大多是她首次挑戰，希望能夠為粉絲帶來不一樣的 Chantel！活動中，Chantel亦為現場粉絲們帶來兩首歌曲，包括《#BFF》及新曲《這個姿態》，令在場粉絲均大飽耳福。而親切的Chantel更於活動中盡展親和力，與粉絲們組隊大玩遊戲，打成一片。過程中，各粉絲都全情投入，與 Chantel連場互動更是溫馨滿滿。台上活動後，Chantel便隨即舉行攝影集簽名會，現場粉絲反應十分熱烈，大排長龍為取得Chantel於攝影集上親筆簽名，Chantel更逐一為粉絲們簽名留念，與現場眾多觀眾共度一個難忘且歡樂之中秋夜。