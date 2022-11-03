中銀香港「理財TrendyToo」呈獻：Chantel x Aska 秘密練兵麥花臣開騷

TVB選秀節目《聲夢傳奇》打造多位樂壇生力軍，當中姚焯菲(Chantel )與張馳豪(Aska) 出道一年亦已吸納不少支持者，今天更宣布合體本月27日開演唱會《Chantel x Aska #LOMLive Concert》，場地定在旺角麥花臣場館舉行，門票將於11月7日早上10時起於Cityline購票通網上公開發售。

出道一年創佳績

是次演唱會主題為「#LOMLive」，意思是「Love of My 『Live』」，Chantel與Aska希望透過演唱會將與一眾樂迷分享愛。演唱會票價分為780港元及580港元。16歲的Chantel出道一年已在樂壇創出佳績，對於今次與Aska有機會齊齊開大型演唱會，她表示已開始全力以赴作準備：「真的可以用『聲夢』成真來形容，我已與家人說好11月要進行『地獄式』訓練，跑步練氣，戒食糖果、薯片等零食。這一個月會謝絕與朋友聚會，還要密集式練歌排舞，務求以最好狀態跟樂迷見面。」Aska對於今次與Chantel合作相當期待，他表示：「Chantel說操肌的任務交給我，我會盡力而為，我可以與Chantel合作開演唱會十分開心。大家《聲夢》之後都有不同合作，不過今次一齊合力做一個幾小時的演唱會，大家都要兼顧好多，同時要分工合作，亦希望可以給大家一些驚喜。」入行短短一年，Aska表示除了唱歌，還可以拍劇，有不少嘗試，亦識了一班圈中好友：「希望到時可以邀請《聲夢》的同學，還有《美麗戰場》的一班演員及導演來看我的演唱會。」