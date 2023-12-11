熱門搜尋:
宋芝齡 恒生指數 區議會選舉2023 李家超 六合彩 叱咤2023 日圓匯率 譚旻萱 交稅 肺炎支原體 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 新聞女王 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-11 22:39:10

Chantel想成年後開個唱 Jessica稱香港多朋友

分享：
生活

JM與Jessica非常老友，一見面即拖手步入會場。

文詠珊(Janice Man，JM)、姚焯菲(Chantel)、陳穎欣(Yanny)、上山詩鈉女兒Hilary Fan、林心兒，以及少女時代前成員Jessica(鄭秀妍)等，今日現身時裝品牌活動，Jessica與Hilary選擇真空上陣大鬥性感。

Jessica稱，很多朋友在香港，此行最想與他們見面，席間又跟JM言談甚歡，她說：「很久沒有見Janice Man，我們在工作場合認識，再見她非常開心。」談到她即將到星馬開演唱會，Jessica稱：「今年很多工作，剛推出專輯《BEEP BEEP》忙於各地宣傳，之後要為演唱會做準備，所以聖誕會選擇放假充電。」

生活

Jessica指，在香港非常多朋友，會趁今次機會約大家見面。

明年1月才回紐西蘭升學

Chantel稱今次回港會逗留個多月，新年後1月尾才回紐西蘭繼續學業，又指近日為《聲夢飛行》演唱會做準備，她說：「依家積極keep fit，又要排舞練歌，最開心係After Class合體，可以同啲成員見面。」

問到聖誕節將至，會有希望節目，以及當天否陪男朋友，Chantel稱：「我冇男朋友喎，我哋聖誕前夕23日開騷，之後啲時間會夠屋企人，而且她好多朋友飛咗去旅行，應該過咗2024年先有機會見面。」問到新件願望，即將18歲成人的Chantel表示，最想舉行自己的個人演唱會：「最想開個人演唱會，同fans分享自己喜歡嘅音樂風格，覺得自己仲細，會向呢個目標努力。」

生活

Chantel指未有男朋友，所以聖誕會陪家人。

Janice Man不急於造人，一切隨心。(林俊源攝) Janice Man大騷長腿。(林俊源攝) 生活

Janice Man不急於造人

同場的Janice Man與Jessica舊友見面，兩人熱情擁抱互相問候，大騷長腿的Janice自言喜歡嘗試不同的型造，不用工作時則不會化妝，讓皮膚休息，問到可有為老公設計造型，她笑言，「佢依家全個look都係我幫佢搞，兼顧埋所有服裝上嘅嘢，佢已經習慣咗有人幫佢襯好一setset。」 問到造人大計時，Janice表示一直都好隨心，遇到適合劇本都會接拍，沒甚麼生育壓力，她指早前太忙，要好好調養身體，Janice謂：「應該要調理一下先，太忙喇呢排，今年都病咗幾次。」

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受