Chantel新歌MV劇場版首映禮 逾百fans出席 周嘉洛視訊現身撐場

「星夢」歌手姚焯菲(Chantel)，其官方後援會(CFC)協辦的「《至少他不似你》MV劇場版首映場」，已於10月5日，在尖沙咀一戲院圓滿舉行，出席的嘉賓及「小菲象」(Chantel fans暱稱)逾100人。

Chantel最新派台單曲《至少他不似你》MV，遠赴台灣取景拍攝，透過講述女主角遇到有外遇的男主角後，決心離開他，加上Chantel的歌聲演繹，以旁觀者的角度唱出離開有毒情人後，發現世界之大，只要找到一個跟「你」不一樣的下個他，便有機會奔向幸福。

《至少他不似你》MV劇場版，以微電影方式完整地呈現這個故事，加上Chantel親自聲演旁白，是次首映場將上述男女主角由開始相愛，到女主角因男主角外遇而傷透自尊，最後醒覺要找「不似你的下一個」的故事，呈現到戲院的大螢幕上。劇場版將於今晚9時上載到「Chantel Yiu 姚焯菲」Youtube Channel。