Chantel新歌MV劇場版首映禮 逾百fans出席 周嘉洛視訊現身撐場

「星夢」歌手姚焯菲(Chantel)，其官方後援會(CFC)協辦的「《至少他不似你》MV劇場版首映場」，已於10月5日，在尖沙咀一戲院圓滿舉行，出席的嘉賓及「小菲象」(Chantel fans暱稱)逾100人。
Chantel最新派台單曲《至少他不似你》MV，遠赴台灣取景拍攝，透過講述女主角遇到有外遇的男主角後，決心離開他，加上Chantel的歌聲演繹，以旁觀者的角度唱出離開有毒情人後，發現世界之大，只要找到一個跟「你」不一樣的下個他，便有機會奔向幸福。
《至少他不似你》MV劇場版，以微電影方式完整地呈現這個故事，加上Chantel親自聲演旁白，是次首映場將上述男女主角由開始相愛，到女主角因男主角外遇而傷透自尊，最後醒覺要找「不似你的下一個」的故事，呈現到戲院的大螢幕上。劇場版將於今晚9時上載到「Chantel Yiu 姚焯菲」Youtube Channel。
新單曲最快破百萬點擊
雖然Chantel因要在新西蘭準備公開試，而未能親身出席是次活動，但仍以視像形式，與在場嘉賓及小菲象一同觀看首映，並參與活動的對談環節。提到今次是Chantel首次在MV中拍攝要喊的戲份，她說：「要完成『喊戲』，代入角色真的很重要，雖然我不是MV中的女主角，但導演不斷帶領我感受著MV女主角的心情，讓我蘊釀情緒，然後我很自然便流淚了。」
首映會上，主辦單位還安排了有一位特別嘉賓，同樣透過視像驚喜現身的周嘉洛。兩人除了就MV劇場版內容交流外，亦交流了近況。Chantel說雖然自己人在新西蘭，但追看《愛·回家之開心速遞》是溫習後輕鬆的最好方法，她說：「自己是是《愛·回家》忠粉，亦間中會聽自己唱的主題曲《這個家》。」嘉洛問Chantel如果客串一角，想做甚麼角色，Chantel則自薦：「想做表妹。」至於能否成事，就要拭目以待了。
《至少他不似你》自8月底於各大音樂平台上架後，成續優異。除了在Youtube點擊率已超過100萬次外，更連續一個月打入「熱門音樂排名」，最高排名第五位。歌曲在Youtube的成績是近幾首Chantel個人單曲中最好。另外，《至少他不似你》於其他音樂平台，例如KKBox及Joox，均打入排行榜前十位，於平台的成績同樣是近幾首Chantel個人單曲中最好。