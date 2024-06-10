Chantel晒滑雪可愛相 分享異地「啪骨」經歷

姚焯菲(Chantel)已於新西蘭求學接近一年半，同時學業及歌唱事業，轉眼即將完成中學課程，將於今年年底應考IB國際文憑考試及大學入學試。雖然忙於學業，但Chantel不忘於IG貼出開心滑雪相，在開展下半年繁忙學業及歌唱事業前，輕鬆一下。
Chantel日前於IG貼出玩snowboard的相片，全副武裝的她在白濛濛的室內滑雪場地上準備一展身手。fans小菲象大讚Chantel滑雪裝扮有型，更加有不少小菲象留意到，Chantel素顏皮膚不單白裏透紅，而且十分可愛！Chantel早前被疑不堪學業壓力而落淚，令不少fans心痛，再度看見Chantel展露笑容，於課餘時間玩得開心，小菲象都十分放心。
獨留宿舍開騷 優先選讀香港大學
此外，Chantel今年4月返港放假及工作期間，接受多個傳媒訪問，部分於近日播出。其中，她於電台訪問中大談在新西蘭的求學生活。她指：「雖然宿舍規管較自由，但自己大部分時間都在溫習。」提到自己外出時多數是去看醫生，在旁的數位主持頓時哄堂大笑。Chantel澄清：「要去『啪骨』，自己溫習後『啪骨』會感到輕鬆。」她指出「啪骨」在新西蘭是相當普遍。
Chantel又分享自己在當地讀書時也不忘歌唱事業，每星期都會有歌唱班和鋼琴班。「因為與自己住同一宿舍的本地同學，每個周末都會回家，我能夠獨霸整座宿舍，練習唱歌時不怕騷擾他人，猶如開一場小型演唱會。」談到未來升讀大學的目的地，Chantel說：「自己會報讀英國、美國及香港的大學，並以香港及美國為最優先選擇。」