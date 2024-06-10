Chantel晒滑雪可愛相 分享異地「啪骨」經歷

姚焯菲(Chantel)已於新西蘭求學接近一年半，同時學業及歌唱事業，轉眼即將完成中學課程，將於今年年底應考IB國際文憑考試及大學入學試。雖然忙於學業，但Chantel不忘於IG貼出開心滑雪相，在開展下半年繁忙學業及歌唱事業前，輕鬆一下。

Chantel日前於IG貼出玩snowboard的相片，全副武裝的她在白濛濛的室內滑雪場地上準備一展身手。fans小菲象大讚Chantel滑雪裝扮有型，更加有不少小菲象留意到，Chantel素顏皮膚不單白裏透紅，而且十分可愛！Chantel早前被疑不堪學業壓力而落淚，令不少fans心痛，再度看見Chantel展露笑容，於課餘時間玩得開心，小菲象都十分放心。