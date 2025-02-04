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娛樂
2025-02-04 16:45:17

Chantel被稱為「青春可人生命體」　一晚現身港澳兩地大屏幕

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Chantel於《愛回家》中，飾演徐榮及朱凱婷女兒高一彤。

Chantel於《愛回家》中，飾演徐榮及朱凱婷女兒高一彤。

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姚焯菲(Chantel)在大年初三的精彩表現，讓港澳兩地的觀眾都能同時欣賞到她的魅力。當晚她在《愛回家之開心速遞》中首次亮相，飾演高一彤，並在澳門的「金鱗昇輝歡樂春節—2025農曆新年花車匯演」擔任表演嘉賓，令觀眾在一晚內分別看到她可愛及型格的一面。

Chantel在《愛回家》中短暫出現演金城安表妹

在《愛回家》中，Chantel的短暫出現卻充滿亮點，演金城安(周家洛飾)表妹的她，在其父母徐榮及朱凱婷陪同下，到熊家拜年。雖然她只是短暫現身，但在短短不足兩分鐘的演出中，卻彩蛋滿滿。Chantel可愛的一面，尤其是她跳進熊家大說：「恭喜發財，身體健康，我是彤彤。」一幕，令觀眾loop完又loop，而金城安形容她是「青春可人生命體」，令觀眾會心微笑。

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準備表演跳唱的Chantel，造型偏向型格風。 Chantel專業完成整場表演，成功帶動現場氣氛。 企在視帝張振朗旁，Chantel被大會安排站在C位。

同日Chantel為無綫電視花車隊伍任表演嘉賓

同日Chantel赴澳門出席《金鱗昇輝歡樂春節——2025農曆新年花車匯演》，為無綫電視花車隊伍「擊鼓舞動賀新歲」擔任表演嘉賓，與今年出爐視帝張振朗在內的其他藝員，跳唱輕快賀年歌曲《紅噹噹飛吻》。雖然表演前下了一場雨令場地濕滑，但Chantel仍然專業地完成了整場表演，成功帶動現場氣氛。

Chantel一晚兩次現身港澳兩地電視大螢幕，觀眾津津樂道，有網民留言：「今日Chantel兩次登場，兩個形象突顯Chantel Magic，無人能敵！」、「八點睇愛回家係可愛小妹妹，九點睇花車表演係型格跳唱，Chantel果然係百變公主！」

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