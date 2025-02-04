Chantel被稱為「青春可人生命體」　一晚現身港澳兩地大屏幕

姚焯菲(Chantel)在大年初三的精彩表現，讓港澳兩地的觀眾都能同時欣賞到她的魅力。當晚她在《愛回家之開心速遞》中首次亮相，飾演高一彤，並在澳門的「金鱗昇輝歡樂春節—2025農曆新年花車匯演」擔任表演嘉賓，令觀眾在一晚內分別看到她可愛及型格的一面。

Chantel在《愛回家》中短暫出現演金城安表妹

在《愛回家》中，Chantel的短暫出現卻充滿亮點，演金城安(周家洛飾)表妹的她，在其父母徐榮及朱凱婷陪同下，到熊家拜年。雖然她只是短暫現身，但在短短不足兩分鐘的演出中，卻彩蛋滿滿。Chantel可愛的一面，尤其是她跳進熊家大說：「恭喜發財，身體健康，我是彤彤。」一幕，令觀眾loop完又loop，而金城安形容她是「青春可人生命體」，令觀眾會心微笑。