Chantel觀塘apm為奧運港隊打氣 不會八掛Gigi是否續約無綫

為迎接體壇盛事巴黎奧運，觀賽熱點apm昨日舉行《一齊撐巴黎盛事預熱派對》，歌手姚焯菲(Chantel)和現役劍擊運動員佘繕妡，以及逾百個小朋友、青少年，一起出席為出征巴黎運動員集氣，預祝香港隊運動員，能在賽事獲得佳積。

新鴻基地產(簡稱新地)旗下5大商場apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、元朗廣場和新翠商場，在奧運期間將全天侯直播賽事合共1,000個小時，讓市民隨時緊貼精彩賽事。 即將回紐西蘭繼續學業的Chantel，因為fans預早為她慶祝生日，她在席間感動落淚，又稱：「過幾日就要走，睇到fans花嘅心思覺得好感動，因為事前唔知佢哋會幫我慶祝。」Chantel指，明年將高中畢業入讀大學，現在仍未揀選升學地點，「會四周圍搵大學，包括香港、美國及英國嘅大學。」