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娛樂
2024-07-27 07:30:00

Chantel觀塘apm為奧運港隊打氣 不會八掛Gigi是否續約無綫

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Chantel與佘繕妡一起擊鼓，為奧運香港隊運動員打氣。

為迎接體壇盛事巴黎奧運，觀賽熱點apm昨日舉行《一齊撐巴黎盛事預熱派對》，歌手姚焯菲(Chantel)和現役劍擊運動員佘繕妡，以及逾百個小朋友、青少年，一起出席為出征巴黎運動員集氣，預祝香港隊運動員，能在賽事獲得佳積。

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Chantel與跟隨現役劍擊運動員佘繕妡，學習劍擊技巧。

新鴻基地產(簡稱新地)旗下5大商場apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、元朗廣場和新翠商場，在奧運期間將全天侯直播賽事合共1,000個小時，讓市民隨時緊貼精彩賽事。

即將回紐西蘭繼續學業的Chantel，因為fans預早為她慶祝生日，她在席間感動落淚，又稱：「過幾日就要走，睇到fans花嘅心思覺得好感動，因為事前唔知佢哋會幫我慶祝。」Chantel指，明年將高中畢業入讀大學，現在仍未揀選升學地點，「會四周圍搵大學，包括香港、美國及英國嘅大學。」

 

 

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Chantel現場又唱又跳，為apm奧運直播預熱。

問到她今次回港有沒有找炎明熹(Gigi)，Chantel指Gigi有去《音樂出沒！Let’s play together 》演唱會後台探班，但由於要表演及現場人多，所以沒有傾得好深入。至於知否Gigi被雪藏一事，Chantel說：「冇聽佢提過而且都唔知有冇雪藏呢件事，所以沒有特別去問佢，佢又冇特別提過。」她稱續約是Gigi的私事，因此不會過問對

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逾百fans提早為Chantel預祝生日，令她感動落淚。

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與她的小fans合照。