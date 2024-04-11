Chantel首支跳唱歌《Dreamscape》MV 今晚9時首播

《Dreamscape》是Chantel出道以來第7首個人單曲，在MV中，兩位舞蹈員不只擔任伴舞角色，更像是Chantel的朋友般，與她享受派對的歡樂。對於首支跳唱曲目，Chantel表示十分期待：「事實上，我一向都很渴望出一首跳唱歌，因為結合音樂和舞步的化學作用實在太強。很開心『小菲象』都一樣有這份期待，所以我於去年的《聲夢》演唱會，都設計和表演了《這個姿態》舞步版，也可以說是這次《Dreamscape》的前奏！」