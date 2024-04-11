Chantel首支跳唱歌《Dreamscape》MV 今晚9時首播

姚焯菲(Chantel)周一推出首支個人跳唱單曲《Dreamscape》，不少樂迷對其舞步環節大感期待，此曲透過輕快曲風和舞步，展現女生成長， 愛通宵舉行派對，MV將於今晚上9時，在「Chantel Yiu 姚焯菲」 Youtube頻道首播。
《Dreamscape》是Chantel出道以來第7首個人單曲，在MV中，兩位舞蹈員不只擔任伴舞角色，更像是Chantel的朋友般，與她享受派對的歡樂。對於首支跳唱曲目，Chantel表示十分期待：「事實上，我一向都很渴望出一首跳唱歌，因為結合音樂和舞步的化學作用實在太強。很開心『小菲象』都一樣有這份期待，所以我於去年的《聲夢》演唱會，都設計和表演了《這個姿態》舞步版，也可以說是這次《Dreamscape》的前奏！」
Chantel指，這首歌是Alex Fung監製，以及鋼琴老師Tony一起錄音，過程十分特別，「Alex 監製成日都會搞笑，加上和Tony十分熟絡，所以整個錄音過程都很輕鬆。」Chantel又感謝導演Heiso和他的團隊，「拍這個MV最急趕是排舞時間，只用了共5、六個小時學以及練習。所以多謝排舞老師Danie，以及Sunny，阿B和Anna。希望大家喜歡Dreamscape！」