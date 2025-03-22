Chantel Felix 小肥學校巡唱 與學生分享如何減壓

今年3月，第二季《電笠：人人和音 SCHOOL TOUR》正式啟動，以「自我推動術」為主題，聚集了27個音樂單位及13位香港傑出運動員，走訪全港13間中學，與同學們分享如何突破壓力與阻礙，讓每個人成就無限可能。

首兩場演出已圓滿舉行，分別由姚焯菲(Chantel)、林智樂(Felix)和香港籃球運動員梁兆華到培僑書院；以及小肥和男子組合OneUp與香港網球員黃俊鏗到李求恩紀念中學，為同學們提供減壓心法。

Chantel和Felix為同學們獻唱，期間互動熱烈，Chantel更不時向同學們派送心心。當被問到如何兼顧學業與歌唱事業時，Chantel表示：「我會利用搭車和等位的時間來看書、做功課，儘管時間有限，也會盡量利用。」她提到在學業上常會感到焦慮，但會提醒自己「Step by Step」，這樣能夠獲得更多的滿足感。