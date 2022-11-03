Chantel x Aska秘密練兵麥花臣開騷 中銀香港用戶有機會獲免費門票

TVB選秀節目《聲夢傳奇》，打造多位樂壇生力軍，當中姚焯菲(Chantel )與張馳豪(Aska)出道一年已吸納不少支持者，今日更宣布合體，於本月27日舉行《中銀香港「理財TrendyToo」呈獻：Chantel x Aska #LOMLive Concert》演唱會，場地定在旺角麥花臣場館舉行，門票將於11月7日早上10時起在Cityline購票通網上公開發售，中銀香港客戶，或推薦一位親友開戶，有機會免費獲取門票。

出道一年，16歲的Chantel，對於今次與Aska齊齊開大型演唱會，她稱會全力以赴準備：「真的可以用『聲夢』成真來形容，我已與家人說好11月要進行地獄式訓練，跑步練氣，戒食糖果零食等。這個月謝絕朋友聚會，要密集式練歌排舞，以最好狀態跟樂迷見面。」

Aska對於今次與Chantel合作，表示相當期待：「Chantel說操肌的任務交給我，我會盡力而為，可以與Chantel合作開演唱會十分開心。大家《聲夢》之後有不同合作，不過今次做一個幾小時的演唱會，我們都要兼顧好多，同時要分工合作，希望可以給大家驚喜。」入行短短一年，Aska表示，除了唱歌，還可以拍劇，有不少嘗試，亦識了一班圈中好友：「希望到時可以邀請《聲夢》的同學，還有《美麗戰場》的一班演員及導演來看我的演唱會。」

Chantel與Aska日前為演唱會拍攝宣傳海報，兩人一身造型既青春又吸睛。

演唱會門票換領方法

是次《中銀香港「理財TrendyToo」呈獻：Chantel x Aska #LOMLive Concert》演唱會，主題為 「#LOMLive」，意思是「Love of My 『Live』」，Chantel 及Aska希望透過演唱會將與一眾樂迷分享愛。演唱會的門票分$780及$580。立即成為中銀香港客戶，或推薦一位親友開戶(詳見以下兩個方法)，即有機會免費換領今次演唱會門票兩張(每張價值$580)，不用周圍撲飛。

方法一：

18至35 歲的全新客戶，只須由即日起至本月15日期間，透過中銀香港手機銀行應用程式成功手機開戶，並完成兩個簡單步驟，即有機會獲得《中銀香港「理財TrendyToo」呈獻：Chantel x Aska #LOMLive Concert》演唱會門票 2 張(每張價值$580)：

1. 透過中銀香港手機銀行，以幾分鐘完成開戶

2. 經中銀香港手機銀行登記轉數快，同時綁定中銀香港為轉數快預設交易收款銀行

3. 用「轉賬/轉數快」功能轉賬給朋友，並於「給收件人的訊息」欄位輸入「TrendyToo」

方法二：

18至35歲的您，若已經擁有中銀香港綜合理財戶口，只須由即日起至本月15日期間，推薦一位親友成功透過手機銀行，並以你的專屬邀請碼完成開戶，即有機會獲得《中銀香港「理財TrendyToo」呈獻：Chantel x Aska #LOMLive Concert》 演唱會門票兩 張(每張價值$580）。