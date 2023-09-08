Charlie Puth去年10月認戀青梅竹馬 未夠1年宣布求婚成功 

Charlie Puth透過IG報喜，分享兩人食Pizza的恩愛畫面，Brooke Sansone更展示手上的訂婚鑽戒，他寫下：「我飛到紐約，向我最好的朋友求婚，而她答應了。我能成為最快樂、最好的自己，這全都是因為有妳Brooke。我永遠永遠永遠永遠愛你。」消息曝光後，網民迅即湧入留言區恭喜兩人，不過也有粉絲因此心碎一地。

31歲美國男歌手Charlie Puth去年10月公開認愛，另一半是24歲圈外女友Brooke Sansone，怎料戀情曝光未夠一年，Charlie Puth宣布求婚成功的喜訊，令粉絲也大感意外。

10月香港開騷

Charlie Puth是在去年10月在節目上分享有新戀情，指對方是由細玩到大的青梅竹馬，之後更在社交網認定Brooke Sansone的女友地位，不時公開曬恩愛。24歲的Brooke與Charlie Puth同樣來自紐澤西，在大學主修營銷科，目前擔任實習生。

Charlie Puth事業與愛情同樣得意，他於2015年憑住跟Wiz Khalifa合唱的《See You Again》一炮而紅，之後推出過多首大熱作品包括《Attention》、《We Don't Talk Anymore》等，又曾四度獲格林美獎提名，下月將展開亞巡 「Charlie Puth Presents The “Charlie” Live Experience」，香港會是Asia Tour的首站，已定10月4日假亞洲國際博覽館Arena舉行。