Charlie Puth相隔5年來港開騷 未婚妻唇印加持Sweet爆站台

31歲美國樂壇才子Charlie Puth，目前展開亞巡 「Charlie Puth Presents The “Charlie” Live Experience」，作為首站的香港已於昨晚上假亞洲國際博覽館Arena開鑼，吸引大批歌迷捧場，觀眾佔大部份是內地人，場外亦有不少操普通話的黃牛黨。

連唱首本名曲

是次演唱會於晚上8點半左右開場，Charlie Puth整晚走黑色背心襯綠色褲由頭唱到尾，不僅是他自2018年個唱後再度來港，亦是他上月宣布向圈外女友Brooke Sansone求婚成功後見香港歌迷，可能感情生活美滿甜蜜，Charlie Puth登場時右邊面有個紅色唇印，一連唱出多支首本名曲，包括《Attention》、《We Don’t Talk Anymore》、《Left and Right》等，今次Charlie Puth比起5年前來港更識冧fans，由頭到尾都不時Sweet爆大嗌「Hong Kong」，當有女歌迷大喊：「I Love You!」，他即回應：「I Love You Too!」贏得熱烈歡呼聲。直到Encore部份，Charlie Puth以其2015年一炮而紅名曲《See You Again》作結，香港演唱會未到10點已圓滿結束。

浴袍床上自拍

Charlie Puth帶同未婚妻Brooke Sansone來港，兩人抵港後均有在IG打卡，女方出Story自爆Charlie Puth面上唇印是她的傑作，並寫「this was not planned(這不是已計劃好的)」。今早，Charlie Puth除分享昨晚個唱靚相外，還有一張穿浴袍的床上自拍照，又在限時動態再向港迷示愛寫「I love all 11,000 of you!!!」，結束香港行，他會率領團隊到泰國，明晚便舉行曼谷站演出。