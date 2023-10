Charlie Puth相隔5年來港開騷 未婚妻唇印加持Sweet爆站台

連唱首本名曲

是次演唱會於晚上8點半左右開場,Charlie Puth整晚走黑色背心襯綠色褲由頭唱到尾,不僅是他自2018年個唱後再度來港,亦是他上月宣布向圈外女友Brooke Sansone求婚成功後見香港歌迷,可能感情生活美滿甜蜜,Charlie Puth登場時右邊面有個紅色唇印,一連唱出多支首本名曲,包括《Attention》、《We Don’t Talk Anymore》、《Left and Right》等,今次Charlie Puth比起5年前來港更識冧fans,由頭到尾都不時Sweet爆大嗌「Hong Kong」,當有女歌迷大喊:「I Love You!」,他即回應:「I Love You Too!」贏得熱烈歡呼聲。直到Encore部份,Charlie Puth以其2015年一炮而紅名曲《See You Again》作結,香港演唱會未到10點已圓滿結束。

浴袍床上自拍

Charlie Puth帶同未婚妻Brooke Sansone來港,兩人抵港後均有在IG打卡,女方出Story自爆Charlie Puth面上唇印是她的傑作,並寫「this was not planned(這不是已計劃好的)」。今早,Charlie Puth除分享昨晚個唱靚相外,還有一張穿浴袍的床上自拍照,又在限時動態再向港迷示愛寫「I love all 11,000 of you!!!」,結束香港行,他會率領團隊到泰國,明晚便舉行曼谷站演出。