Charlie Puth Brandi Carlile參與2026 Super Bowl表演 Bad Bunny中場環節加入手語表演

2026 Super Bowl鐵定明年2月8日舉行，繼早前公布Bad Bunny參與「Apple Music Super Bowl LX Halftime Show」後，大會今日又公布，3位藝人包括Charlie Puth、Brandi Carlile及R&B新星Coco Jones等，亦會在活動上表演。

NFL球賽製作高級副總裁Jon Barker表示：「Super Bowl是世界上最大的娛樂舞台，我們很自豪能夠邀請邀請這些體現音樂和文化精神的藝術家。」這句話再一次凸顯了超級盃賽的影響力和多元性。負責製作的Roc Nation首席執行官Desiree Perez補充道：「Charlie、Brandi和Coco都是天賦出眾的藝術家，我們榮幸能邀請他們，以及出色的聾人表演團體，共同打造這一次獨特表演，為比賽日拉開序幕。」