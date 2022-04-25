Chill Club年度推介｜吳業坤一句恭喜得獎者引討論 網民促轉公司另闖高峰

一直有傳吳業坤將會現身《聲生不息》，惟演出名單一直未見他的名字，而他近日又前往日本旅行，並特意到香港一米線店在日本開設的分店排隊試食。雖然遠在日本，但他始乎也有留意樂壇動態，特別留言說︰「恭喜所有得獎者！」
究竟坤哥這一句「恭喜所有得獎者！」是指《聲生不息》還是《Chill Club推介榜 年度推介21/22》的得獎者呢？就只有他才知道，但他在帖面下的留言區寫道︰「我覺得我都有好多隻歌大家都未聽過，雖然今年角逐唔到啲乜，但大家未聽過既不如聽下先？雖然幾年前。」兩則留言引來網民討論。
認為無綫埋沒坤哥才華
有網民促坤哥離開無綫另闖新天地，「趁後生真係外闖下喇，而家大台真係埋沒晒公司一堆年青演員，你嘅性格真係適合99台/自由身。」並著他看看許廷鏗及馮允謙的發展，希望他可以有朝在另一舞台獻唱其他作品。
風頭曾一時無兩
憑《超級巨聲2》而入行的坤哥，於15年派出處男作《原來她不夠愛我》、《陽光點的歌》，成績不俗，其後更在多個頒獎禮橫掃多個獎項，並以新人身份在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上勇奪「叱咤樂壇生力軍金獎」、「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」(《原來她不夠愛我》)及「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」，風頭一時無倆。不過，坤哥近年的音樂作品不多，今年初離開無綫轉往邵氏兄弟成為旗下藝人，令不少fans失望，但有指坤哥想專注於劇集發展，因而與邵氏簽約。