Chill Club年度推介｜吳業坤一句恭喜得獎者引討論 網民促轉公司另闖高峰

一直有傳吳業坤將會現身《聲生不息》，惟演出名單一直未見他的名字，而他近日又前往日本旅行，並特意到香港一米線店在日本開設的分店排隊試食。雖然遠在日本，但他始乎也有留意樂壇動態，特別留言說︰「恭喜所有得獎者！」

究竟坤哥這一句「恭喜所有得獎者！」是指《聲生不息》還是《Chill Club推介榜 年度推介21/22》的得獎者呢？就只有他才知道，但他在帖面下的留言區寫道︰「我覺得我都有好多隻歌大家都未聽過，雖然今年角逐唔到啲乜，但大家未聽過既不如聽下先？雖然幾年前。」兩則留言引來網民討論。