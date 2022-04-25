Chill Club年度推介｜Anson Lo連奪兩獎 男歌手金獎憑《Megahit》奪年度之歌

Chill Club年度男歌手金獎由Anson Lo奪得、銀獎得主為姜濤，而林家謙則獲銅獎。
去年男歌手金獎得主林家謙，今年獲得銅獎，他說︰「多謝鍾意聽我唱歌嘅人，我唱作方面比較有信心，今年多咗嘗試，試下唱人哋歌，都好開心有人喜歡。」
Anson Lo揮低姜濤拎男金
姜濤再度冧莊奪得男歌手銀獎，他說︰「我記得上年講過會成為亞洲第一，今年喺度嘅大家，喺我心中都係亞洲第一，我真係好愛呢個地方，如果大家唔放棄我哋，我永遠都會喺度唱歌俾大家聽。」
Anson Lo首獲男歌手金獎，他眼濕濕表示如果四年前沒有MIRROR的話，便會沒有人留意他、認識他和關注。他說︰「我哋最近每一個成員，都有疲倦感覺，我哋每一個幾攰都好，都唔會嫌攰，因為做緊好鍾意嘅嘢，我應承你哋，我哋每一位都會繼續努力。」而他亦再下一城憑《Megahit》獲頒大獎「年度之歌」。
Anson Lo再度上台表示很緊張，他說︰「呢一首講溝通，係我上年學識嘅課題，同身邊每一位溝通，同MIRROR成員溝通，同大家一齊去唱、一齊去跳，係我夢寐以求嘅事，無論事情點發生都好，都會繼續努力去做跳唱。我唔會放棄做我喜歡嘅跳唱歌。多感謝大家嘅包容，知自己不足同好多唔叻，好多改善嘅地方，一切都唔會ignore。」