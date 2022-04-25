Chill Club年度推介｜Anson Lo連奪兩獎 男歌手金獎憑《Megahit》奪年度之歌

去年男歌手金獎得主林家謙，今年獲得銅獎，他說︰「多謝鍾意聽我唱歌嘅人，我唱作方面比較有信心，今年多咗嘗試，試下唱人哋歌，都好開心有人喜歡。」

Anson Lo揮低姜濤拎男金

姜濤再度冧莊奪得男歌手銀獎，他說︰「我記得上年講過會成為亞洲第一，今年喺度嘅大家，喺我心中都係亞洲第一，我真係好愛呢個地方，如果大家唔放棄我哋，我永遠都會喺度唱歌俾大家聽。」

Anson Lo首獲男歌手金獎，他眼濕濕表示如果四年前沒有MIRROR的話，便會沒有人留意他、認識他和關注。他說︰「我哋最近每一個成員，都有疲倦感覺，我哋每一個幾攰都好，都唔會嫌攰，因為做緊好鍾意嘅嘢，我應承你哋，我哋每一位都會繼續努力。」而他亦再下一城憑《Megahit》獲頒大獎「年度之歌」。