Chill Club年度推介｜Edan姜濤接住Jer上台 MIRROR包辦近半歌曲獎

《Chill Club推介榜 年度推介21/22》繼頒發「Chill Club年度十大歌曲獎」，第四位由Edan的《E先生連環不幸事件》奪得，此曲亦是Edan的出道作，他表示將會繼續努力，創作更多好的作品給歌迷。
之後由姜濤的《Master Class》獲得歌曲獎第三位，他上台時說到多謝「魯金花」時忍不住偷笑，他表示要說得簡短些，又稱不知道說甚麼好，依舊以作品說話。「魯金花」亦即是ViuTV的話事人魯庭暉、佢個得獎名單開始拍得住勁曲金曲及MIRROR的經理人花姐。接住大會再宣布MIRROR憑住《Boss》奪「十大歌曲獎」第二位。
「Chill Club年度十大歌曲獎」有4個獎由MIRROR及其成員包辦，至於Chill Club年度之歌，亦是「歌曲獎」的第一位將會壓軸頒發，由於「十大歌曲」是由樂迷投票，最高分之歌曲便會獲得，網民猜測都是由MIRROR成員奪得，最大機會是Anson Lo及Ian之爭。
Chill Club年度十大歌曲得獎名單︰
第二位：《BOSS》MIRROR
第三位：《Master Class》姜濤
第四位：《E先生連環不幸事件》Edan呂爵安
第五位：《俏郎君》張敬軒
第六位：《狂人日記》Jer柳應廷
第七位：《留下來的人》C AllStar
第八位：《記憶棉》MC張天賦
第九位：《神奇的糊塗魔藥》林家謙
第十位：《Ciao》RubberBand