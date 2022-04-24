Chill Club年度推介｜Edan姜濤接住Jer上台 MIRROR包辦近半歌曲獎

《Chill Club推介榜 年度推介21/22》繼頒發「Chill Club年度十大歌曲獎」，第四位由Edan的《E先生連環不幸事件》奪得，此曲亦是Edan的出道作，他表示將會繼續努力，創作更多好的作品給歌迷。

之後由姜濤的《Master Class》獲得歌曲獎第三位，他上台時說到多謝「魯金花」時忍不住偷笑，他表示要說得簡短些，又稱不知道說甚麼好，依舊以作品說話。「魯金花」亦即是ViuTV的話事人魯庭暉、佢個得獎名單開始拍得住勁曲金曲及MIRROR的經理人花姐。接住大會再宣布MIRROR憑住《Boss》奪「十大歌曲獎」第二位。