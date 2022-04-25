Chill Club年度推介｜MIRROR獲獎多多係天意 Lokman預告演唱會有新嘢

Anson Lo受訪時再次多謝投票及支持的fans︰「我哋嘅成績比上年多咗，係一件值得鼓舞嘅事，係好開心，多謝大家繼續支持。」提到Anson Lo在台上表示每位成員都很攰，他解釋︰「因為大家都忙緊拍戲、拍緊劇，大家都唔夠休息，之後彩排傾起邊個瞓得最少，原來Lokman同AK瞓得一個鐘。」

AK：希望返屋企瞓覺

對於MIRROR獲得不少獎項，Lokman就搞笑表示是「天意」︰「係好彩大家鍾意我哋作品，又好彩入到圍，又好彩攞到獎，又好彩大家鍾意我哋，呢啲都係天意，哈哈哈！」問到MIRROR如何慶祝，AK表示希望可以回家瞓覺，Lokman也說︰「好需要睡眠同食嘢。」他指因為疫情令不少工作延後，現時因為疫情變得穩定，於是要趕回進度。

提到MIRROR將會舉行演唱會，Lokman透露大家也與花姐等不停開會，希望可以有新的表演項目，當大家完成手頭上的工作後，便會全情投入彩排，也預留了檔期到時每天上堂。