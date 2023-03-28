《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》將於5月7日在亞洲國際博覽館舉行，今屆口號為「人人樂壇 音樂第一」，ViuTV今日在商場舉行記者會，公布本年度頒獎禮詳情及入圍名單，ERROR成員保錡和P1X3L的Phoebus(吳啟洋)同時入圍角逐「年度新人男歌手」，兩人齊聲表示沒信心獲獎，所以不存在競爭。保錡直言：「信心緊係零，人貴自知。」Phoebus坦言入圍已開心，保錡一本正經表示，「沒有期望就不會失望，音樂本質好，多人聽已經足夠，攞獎與否，將目標放遠一點，自然會更開心。」

大聲公fans創意無限

今日記者進行期間，保錡的粉絲以大聲公高呼：「吳保錡，你好威猛又靚仔」，成功突圍而出，保錡笑言只是粉絲有無限創意，絕不代表自己受歡迎，遠不及MIRROR粉絲多人，他坦言有點尷尬，「正常都會有少少老尷，大聲公，以為自己在街市賣菜。」P1X3L成員Phoebus和Marco直言不敢叫粉絲向大師兄fans學習。Marco今年推出solo，問到明年可有信心入圍新人獎，他直言，「當然有期望，但正如師兄所說，知自己咩料，先推出更多作品先。」

Phoebus透露George今年也會推出單曲，今日因拍劇未能出席記者會。保錡表示，193郭嘉駿現身在外地拍攝綜藝節目，何啟華則拍電影，肥仔(梁業)正籌備最新單曲，他自己則忙於做運動員練跑，大家可在吐露港公路遇到他。