CHILL CLUB頒獎禮｜謝安琪不覺入圍「另類歌曲」好蝕底 為《浴室好聲音》解畫 不排除與張繼聰合唱

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》將於5月7日在亞洲國際博覽館舉行，，今屆口號為「人人樂壇 音樂第一」，今日ViuTV在商場舉行記者會，公布本年度頒獎禮詳情及入圍名單，今屆歌曲獎有別於以往採用「十大歌曲」形式頒獎，首次以歌曲的音樂風格劃分獎項，謝安琪(Kay)入圍「年度女歌手」和「年度另類歌曲」，Kay對於歌曲《我的波利海妮婭》入圍另類歌曲感莫名其妙，她認為按音樂類型，歌曲屬流行曲風，笑言可能因為歌曲題材是表達對李孝利的愛慕，所以被歸類為「另類」。

明年推出搖滾歌曲免競爭

Kay認為以音樂類別分獎項的構思頗為新穎，可增加樂迷到音樂類別的認識，但不覺得競爭大了或感蝕底，以她認為獎項其次，反而更關注是頒獎禮當日的表演項目。她笑言以「年度節奏藍調歌曲獎」只有4首入選，很多歌手都紛紛表示今年要推出R&B歌曲有著數，有鑑於此，她決定走搖滾路線，以免R&B競爭太大。

談到Kay與張繼聰的《浴室好聲音》節目，她解釋當時剛洗完澡，頭髮仍濕透，但張繼聰突然叫她唱歌，所以她僅露半隻手臂獻唱，純粹是一時興起的無聊玩笑。不過，張繼聰真的作了首歌給她，她坦言對作品非常滿意，至於會否合唱則要視乎歌詞內容。