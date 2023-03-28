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娛樂
2023-03-28 18:56:09

CHILL CLUB頒獎禮｜陳蕾與洪嘉豪互窒 憂《造星》囝囝威脅

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CHILL CLUB頒獎禮｜陳蕾與好友互窒 憂《造星》囝囝威脅洪嘉豪

陳蕾孖洪嘉豪出席《CHILLCLUB推介榜 年度推介22/23》今日在九展舉行的記者會。

ViuTV音樂頒獎禮《CHILLCLUB推介榜 年度推介22/23》今日在九展舉行記者會，陳蕾、洪嘉豪、謝安琪、許廷鏗、雲浩影、陳柏宇、葉巧琳、泳兒、CY陳宗澤、張蔓莎、蘇麗珊、陳健安及梁釗峰等均有出席，場面熱鬧。

今屆頒獎禮破格以音樂風格劃分出各組別獎項，包括「年度搖滾歌曲獎」、「年度節奏藍調歌曲獎」、「年度另類歌曲獎」，當中「年度節奏藍調歌曲獎」組別只得4首歌報名入圍，計有洪嘉豪的《污糟兒》、MC張天賦的《老派約會之必要》、馮允謙的《報復式浪漫》及側田feat. Eric Kwok的《老伙記》。

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陳蕾：MC攞實開心過嘉豪攞

洪嘉豪與同門好友陳蕾在活動上受訪互窒，陳蕾笑嘉豪穿粉藍色外套出席活動，十足電視台件風褸，她再爆出一句：「MC攞實開心過嘉豪攞。」談到陳蕾為《全民造星V》擔任導師，嘉豪笑說：「《造星》導師好辛苦，我就話咁攰就唔好唱咁多歌喇，俾多啲Quota我啦，我就可能機會多啲啦。」陳蕾自爆已很久沒有跟嘉豪聯絡，常被嘉豪問：「你仲記唔記得有我呢個朋友？」嘉豪再爆陳蕾暗串他不算高，更問他會否擔心受到參加《造星》的一班男仔威脅，嘉豪笑言好Hurt，揚言要努力做好自己。

陳蕾被問到對住《造星》囝囝，比起MC與嘉豪是否較有新鮮感，她笑指自己是導師，掌握了一班參賽者的生死，她講的每句說話也獲參賽者認真聽，「我好耐冇試過俾人尊重喇！」旁邊的嘉豪立即偷笑，還立即改口叫「陳老師」。

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