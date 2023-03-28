CHILL CLUB頒獎禮｜Lokman預告MIRROR齊人出席 AK為大合照解畫

MIRROR正、副隊長楊樂文(Lokman)和江爗生(Anson Kong)今日出席ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》記招，Lokman預告屆時將會全團出席；而AK對於能夠入圍角逐男歌手獎項感驚訝，至於競逐團體獎則持平常心態，並表示去年自己與團隊都是出歌數目不多。

預告出團歌 Lokman透露MIRROR團歌正在準備中，AK笑稱將在《RUMOURS》之後推出。提到粉絲計算各成員的出鏡時間，他們表示不能這樣計算，「逐秒逐秒咁計係分得太細，如果咁計，我哋今日係賺多咗佢哋好多秒，係賺晒！哈哈！」問到AK擔任八三夭個唱嘉賓，他表示很開心，加上露天開騷遇上大雨，令他有不同感受，並很感謝八三夭知道他耳機出問題，給予提示令他成功入歌。

AK自嘲唔識英文 提到早前有品牌將盧瀚霆(Anson Lo)和姜濤分為「The Star of MIRROR」及「The Co-star of MIRROR」，AK笑言大家「問啱人」︰「我哋兩個都唔係好了解兩個字意思係咪一樣，英文問我哋，真係問啱人，哈哈！」Lokman稱以國際標準兩個字的意思是一樣，相信大家的緊張是出於愛，希望粉絲將這些愛轉為其他方面，不要演變成謾罵。他續指內容是由客戶撰寫，他們沒有參與。