CHILL CLUB頒獎禮｜Winka心情靚靚回應分手風波 下次拍拖唔怕公開

問到何時會再全隊成員拍攝綜藝節目，眾人表示很想再一齊拍節目，因為團中每位成員都是搞笑分子。提到芯駖以超性感的造型出現，她聞言後立即轉圈，並多謝造型師為她們設計造型，她續指貼了很多膠紙，笑言這件衣服是要提醒自己再操fit一些。

COLLAR五位成員今日出席ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》記招，她們得知自己有份角逐「年度新人女歌手」、「年度流行歌曲」及「年度組合」大感高興，坦言見到COLLAR出現在名單上已當得獎。阿Gao及芯駖認為今年公司把歌曲獎分為不同類型也是好事，讓大家可以了解不同的音樂。

係時候要 fade out

Winka(陳泳伽)早前推出solo作品，明年或會有機會角逐女新人獎，她自言加入COLLAR時已經出過歌，估計未必符合資格，但她會繼續努力。提到她今日出席記招的心情不俗，她稱已把不開心的事消化了。問到她與拍拖多年的男友分手，在網上惹來批評，她說︰「我覺得當刻嘅自己的確有少少覺得需要解釋，但我覺得解釋完就唔會再回覆，因為我覺得係時候要fade out，仲有好多團嘅嘢，或者自己嘅嘢要focus，我覺得係上咗一課，我知道下次點樣再做好啲。」

唔怕公開戀情

阿Gao指Winka是一個很直接的人，任何事都很直率，而芯駖則表示，每位隊友各有不同性格，大家會互補不足。問到Winka分手一事，大家有否安慰她，Gao稱最重要是了解及關心。問到日後會否公開戀情，Winka說︰「我都係抱住同一個諗法，就係真係好穩定就會去公開，喺街俾人見到亦都唔會否認，好似大家所講，我係應該保護我了解中嘅對象，佢哋未必係公眾人物，佢哋都唔應該承受呢啲曝光，所以我都會同對方溝通，睇佢係唔係真係願意曝光，如果傳媒問到我就會去答，如果冇問我都唔會刻意去講。」她又稱不會干涉前度會否離開歌迷會一事，一切會尊重對方的意願。