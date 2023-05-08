CHILL CLUB頒獎禮2023｜姜濤銀獎感言向鏡仔大訴心中情 網民︰MIRROR係咪解散？

姜濤獲「CHILL CLUB男歌手」銀獎，他上到台除了指定動作多謝公司及一眾高層之後，表示自己想了一些說話，希望可以借今次頒獎舞台想逐一向MIRROR各成員致謝。不過，姜濤這番說話一度引來大家揣測MIRROR是否即將要解散，但亦有人認為他的說話是有意幫助其他不起眼的成員，盼公司可以留意到其他隊友。 姜濤先多謝隊長楊樂文(Lokman)︰「我記得頭幾年，我哋有好多好多嘅內部問題，大家睇《調教你MIRROR》會知道，但係我知道經過《調教你MIRROR》之後，你有好努力成為一個好嘅隊長，我好respect你，多謝你。」接著他向Tiger(邱傲然)說到︰「雖然《調教你MIRROR》我同你講過話要每日講50句，但都係一句都冇，但係我知道你有talent，喺電影方面、唱歌方面，其實你都好有你嘅talent，所以，請你繼續加油。」

自爆與Frankie零接觸 他其後跟Jeremy(李駿傑)說︰「你係我最surprise嘅一個人，老實講，我喺《全民造星》嘅時候我並未有太留意你，但係……你真係……我想講，講真，你係我哋咁多個成員中，真係進步得最多最多嘅一位。」期間Jeremy曾一度企起身做出打人手勢，未幾他坐下再向姜濤做出心形動作。姜濤續向Alton(王智德)說︰「我每一次搵你都係傾啲無聊嘢，哈哈！但係我知道，你一直好渴求有表現自己嘅機會，我相信你總有一日會做到。」 姜濤續提到自己近乎跟Frankie(陳瑞輝)零接觸︰「其實我同Tiger起碼有一句，但我同你可能一句都冇，哈哈！咁但係，我知道你仲好盡力搵緊自己嘅目標，我相信你比《調教你MIRROR》嘅時候更加清楚自己嘅目標，所以，加油！」

盼Stanley可成為好演員 接著他點評AK(江𤒹生)︰「雖然脾氣都係照舊，但係我知道你都好努力好努力咁樣成為我哋嘅副隊長，所以好尊重你。」台下的AK即做出叫他快說下一個的手勢。 對於Ian，他說︰「I love you，proud of你值得擁有嘅一切。你攞獎我好開心，哈哈！」其後他續說︰「Stanley(邱士縉)我知道你好想成為一個演員，我知道你對演戲嘅熱情，比現場每一位都更多更多，所以你一定會成為一個好好嘅演員，多謝。」 最信任Anson Lo 姜濤指Jer對音樂的態度像他一樣︰「我知道你好想做到自己嘅音樂路，我知道你一直對自己嘅音樂好有堅持，希望你堅持落去，因為我都係咁樣嘅人。」接著跟在旁的Edan(呂爵安)說︰「你實在係一個非常非常全能努力嘅人，我只可以講， MIRROR入面，我第二佩服你。」 最後他跟Anson Lo說︰「我知道外界成日都會將我哋攞嚟比較，我知道我哋好多嘅支持者，有時因為我哋有好多爭拗，但係我想講，我從來冇理過呢啲嘢。喺《全民造星》第一日開始，雖然我哋經歷過好多好多嘅誤會，但係我永遠都係最信你，你知㗎，所以，I love you。」