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娛樂
2023-05-07 20:10:15

CHILL CLUB頒獎禮2023｜MC張天賦《小心地滑》包辦另類歌曲及Genre of The Year大獎 一文睇清完整得獎名單 (持續更新)

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CHILL CLUB頒獎禮

MC張天賦的《小心地滑》包辦兩獎。

ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》今晚(7)在亞洲國際博覽館舉行。本年度繼續以「人人樂壇 音樂第一」為主題，寓意樂壇需要集合所有人的力量推動發展，無論是作歌、寫歌、出歌、唱歌，甚至是聽歌的人，都是樂壇的一分子。

主辦單位在上月舉行的記者會上宣布，今屆獎項有別於以往，共設立16個項目，當中包括4項歌曲獎、7項個人獎、4項幕後獎，以及新增的「Genre of The Year」大獎。其中歌曲獎以音樂風格劃分，分別設立「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」、「CHILLCLUB年度搖滾歌曲獎」、「CHILL CLUB年度節奏藍調歌曲獎」及「CHILLCLUB年度另類歌曲獎」。

Anson Lo《永順街39號》超過12萬票奪獎

率先頒發的是歌曲獎「CHILL CLUB年度節奏藍調歌曲獎」，總投票人數達115,248，結果Jay Fung馮允謙的《報復式浪漫》以61,793票奪得。緊接是頒發「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」，總投票人數達195,483，奪獎的是獲得128,677票的Anson Lo作品《永順街39號》。

「教主」盧瀚霆憑情歌《永順街39號》以128,677票奪得「年度流行歌曲獎」。 (蘇文傑攝) 馮允謙的《報復式浪漫》成為「年度節奏藍調歌曲獎」。 (蘇文傑攝)

《到底發生過甚麼事》奪「搖滾歌曲」獎

第三個頒發的獎項是「Chill Club年度搖滾歌曲」，總投票人數逾13萬人，獲獎的是Dear Jane的《到底發生過甚麼事》，共獲得101,567票。至於「Chill Club年度另類歌曲」則由MC張天賦的《小心地滑》，以43,690票奪得，該獎項的總投票人數為113,713。

《小心地滑》包辦Genre of The Year

Genre of The Year」大獎在完成第三部份演出之後頒發，結果該獎由MC張天賦的《小心地滑》包辦。不過MC在台上跌獎，連他也不禁自抽說︰「個獎充份演繹咗『小心地滑』。」

CHILL CLUB頒獎禮

Ian陳卓賢打頭陣演出

MIRROR的陳卓賢(Ian)以《留一天與你喘息》為頒獎禮揭開序幕。接著由艾粒、黃妍、陳柏宇、per se、泳兒輪流唱出有份角逐獎項的歌曲。

陳卓賢

So Ching缺席COLLAR唔齊人

COLLAR成員So Ching未有現身，今晚全隊人的打扮以大地色為主，更大晒纖腰，惟所有衣服拼湊上去令她們看上去有點像卡通《聰明笨伯》。

COLLAR CHILL CLUB頒獎禮 CHILL CLUB頒獎禮 CHILL CLUB頒獎禮

《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》得獎名單(持續更新)

歌曲獎

CHILL CLUB年度節奏藍調歌曲獎

《報復式浪漫》 Jay Fung馮允謙

CHILL CLUB年度流行歌曲獎

《永順街39號》 Anson Lo盧瀚霆

CHILL CLUB年度搖滾歌曲獎

《到底發生過什麼事》 Dear Jane

CHILL CLUB年度另類歌曲獎

《小心地滑》 MC張天賦

 

Genre of The Year大獎

《小心地滑》 MC張天賦

即睇歌手及組合進場

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常見問題

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》何時舉行？

ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》將於5月7日在亞洲國際博覽館舉行。詳情接此

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》設有多少個獎項？

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》共設立16個項目的獎項，當中包括4項歌曲獎、7項個人獎、4項幕後獎及新增的「Genre of The Year」大獎。詳情接此

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