CHILL CLUB頒獎禮2023｜MIRROR大熱奪組合金獎 Anson Lo盧瀚霆獲頒男歌手金獎 一文睇清完整得獎名單

ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》今晚(7日)在亞洲國際博覽館舉行。本年度繼續以「人人樂壇 音樂第一」為主題，寓意樂壇需要集合所有人的力量推動發展，無論是作歌、寫歌、出歌、唱歌，甚至是聽歌的人，都是樂壇的一分子。 主辦單位在上月舉行的記者會上宣布，今屆獎項有別於以往，共設立16個項目，當中包括4項歌曲獎、7項個人獎、4項幕後獎，以及新增的「Genre of The Year」大獎。其中歌曲獎以音樂風格劃分，分別設立「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」、「CHILLCLUB年度搖滾歌曲獎」、「CHILL CLUB年度節奏藍調歌曲獎」及「CHILLCLUB年度另類歌曲獎」。

Anson Lo《永順街39號》超過12萬票奪獎 率先頒發的是歌曲獎「CHILL CLUB年度節奏藍調歌曲獎」，總投票人數達115,248，結果Jay Fung馮允謙的《報復式浪漫》以61,793票奪得。緊接是頒發「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」，總投票人數達195,483，奪獎的是獲得128,677票的Anson Lo作品《永順街39號》。

《到底發生過甚麼事》奪「搖滾歌曲」獎 第三個頒發的獎項是「Chill Club年度搖滾歌曲」，總投票人數逾13萬人，獲獎的是Dear Jane的《到底發生過甚麼事》，共獲得101,567票。至於「Chill Club年度另類歌曲」則由MC張天賦的《小心地滑》，以43,690票奪得，該獎項的總投票人數為113,713。 《小心地滑》包辦 Genre of The Year 「Genre of The Year」大獎在完成第三部份演出之後頒發，結果該獎由MC張天賦的《小心地滑》包辦。不過MC在台上跌獎，連他也不禁自抽說︰「個獎充份演繹咗『小心地滑』。」

COLLAR及Jeremy奪新人男女歌手獎 「CHILL CLUB年度新人女歌手」總票數達108,239票，結果由COLLAR大熱以4.9萬票勝出，而雲浩影和kayan9896分別獲頒銀及銅獎。至於「CHILL CLUB年度新人男歌手」則由MIRROR成員Jeremy李駿傑毫無懸念順利奪金，吳保錡及Phoebus吳啟洋則奪得銀獎及銅獎。

Wyman黃偉文冧莊年度填詞人 「Chill Club年度填詞人」再次由Wyman黃偉文冧莊，獎項由駱振偉親自飛到英國頒獎予Wyman。他先向ViuTV致謝派人親自送上獎座，把香港的溫暖帶給他，令他很感動。

林家謙再奪唱作歌手金獎 上屆「CHILL CLUB年度唱作歌手」由林家謙贏得金獎，今年繼續大熱奪金，在本屆總票數的186,253票中，共佔113,806票。至於MIRROR成員Ian陳卓賢亦緊隨其後，奪得銀獎。馮允謙則獲頒「CHILL CLUB年度唱作歌手」銅獎。

Dear Jane獲頒年度樂隊金獎 《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》頒發「年度樂隊」，該項目共有157,061人投票，最後由Dear Jane以116,486奪得金獎，銀獎得主是RubberBand，銅獎由ToNick獲得。

MIRROR、ERROR及COLLAR包辦組合獎三甲 「CHILL CLUB年度組合」金獎得主當然是大熱的MIRROR；COLLAR以新人姿態奪得「年度組合」銅獎，隊長Gao感謝大家厚愛，希望大家可以繼續陪住COLLAR成長。至於四位一體的ERROR則獲頒銀獎，肥仔和阿Dee均賣口乖多謝公司，193就多謝各樂隊，如果不是另設組合獎，ERROR都冇機會攞獎，他更建議下年可增設MIRROR除外的組合獎，相信到時就可以奪得金獎。

鄭欣宜奪女歌手金獎缺席 今屆「年度女歌手」共有160,589人投票，結果金獎是鄭欣宜、銀獎得主是陳蕾，而銅獎則由Serrini奪得。

MIRROR三子包辦男歌手金銀銅 「CHILL CLUB年度男歌手」由MIRROR成員包辦金銀銅，結果分別由盧瀚霆（Anson Lo）、姜濤及陳卓賢（Ian）奪得殊榮。今屆「年度男歌手」總票數為245,993， Anson Lo以160,826票勇奪金獎。

《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》得獎名單 歌曲獎 CHILL CLUB 年度節奏藍調歌曲獎 《報復式浪漫》 Jay Fung馮允謙 CHILL CLUB年度流行歌曲獎 《永順街39號》 Anson Lo盧瀚霆 CHILL CLUB年度搖滾歌曲獎 《到底發生過什麼事》 Dear Jane CHILL CLUB年度另類歌曲獎 《小心地滑》 MC張天賦 Genre of The Year 大獎 《小心地滑》 MC張天賦 CHILL CLUB年度新人女歌手 銅獎 kayan9896 銀獎 雲浩影 金獎 COLLAR CHILL CLUB年度新人男歌手 銅獎 Phoebus吳啟洋 銀獎 吳保錡 金獎 Jeremy李駿傑 CHILL CLUB年度作曲人 徐浩 CHILL CLUB年度填詞人 Wyman黃偉文 CHILL CLUB年度編曲人 Ariel Lai、黃兆銘 CHILL CLUB年度監製 T-Ma、王雙駿 CHILL CLUB年度唱作歌手 銅獎 Jay Fung馮允謙 銀獎 Ian陳卓賢 金獎 林家謙 CHILL CLUB年度樂隊 銅獎 ToNick 銀獎 RubberBand 金獎 Dear Jane CHILL CLUB年度組合 銅獎 COLLAR 銀獎 ERROR 金獎 MIRROR CHILL CLUB年度女歌手 銅獎 Serrini 銀獎 陳蕾 金獎 鄭欣宜 CHILL CLUB年度男歌手 銅獎 Ian陳卓賢 銀獎 姜濤 金獎 Anson Lo盧瀚霆

Ian陳卓賢打頭陣演出 MIRROR的陳卓賢(Ian)以《留一天與你喘息》為頒獎禮揭開序幕。接著由艾粒、黃妍、陳柏宇、per se、泳兒輪流唱出有份角逐獎項的歌曲。

So Ching缺席COLLAR唔齊人 COLLAR成員So Ching未有現身，今晚全隊人的打扮以大地色為主，更大晒纖腰，惟所有衣服拼湊上去令她們看上去有點像卡通《聰明笨伯》。

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