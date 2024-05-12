CHILL CLUB頒獎禮2024得獎名單｜Anson Lo盧瀚霆先拔頭籌奪流行歌曲獎 (持續更新)

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 23/24》（即CHILL CLUB頒獎禮2024）於5月12日（星期日）舉行，今年頒獎禮以「人人樂壇 音樂第一」為主題，寓意樂壇需要集合所有人的力量推動發展，無論是作歌、寫歌、出歌、唱歌，甚至是聽歌的人，都是樂壇的一份子。
即睇《CHILL CLUB 推介榜年度推介23/24》眾歌手及組合出場
《CHILL CLUB頒獎禮2024》得獎名單：
Chill Club年度流行歌曲獎
《浪漫殺死巨蟹座》 Anson Lo盧瀚霆
Chill Club評審團表揚獎 流行歌曲
《隱形遊樂場》 張敬軒
《緊急聯絡人》 Gareth, T 湯令山
《窮人的薔薇》 陳蕾
Chill Club年度搖滾歌曲獎
《浮床》 Dear Jane
Chill Club評審團表揚獎 搖滾歌曲
《宇宙大王》 RubberBand
《你不會一輩子的愛上我》 Tyson Yoshi
《時間管理大師》 Dear Jane
ViuTV早前亦公布了年度推介歌手獎項的5強走勢名單，包括年度男歌手、 年度女歌手、年度樂隊及年度唱作歌手。5強年度男歌手今年依然繼續是「軒公對決鏡仔」局面，5位男歌手（排名不分先後）分別是張敬軒，以及MIRROR的姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及陳卓賢（Ian）。
《am730》整合了《CHILL CLUB頒獎禮2024》最新資訊、提名名單、獎項名單，以及公眾投票方法！
▼CHILL CLUB頒獎禮2024｜年度推介歌曲獎五強名單▼
CHILL CLUB頒獎禮2024｜共設立20個獎項
- 「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」
- 「CHILL CLUB年度搖滾歌曲獎」
- 「CHILL CLUB年度節奏藍調歌曲獎」
- 「CHILL CLUB年度跳唱歌曲獎」
- 「CHILL CLUB評審團表揚獎 流行歌曲」
- 「CHILL CLUB評審團表揚獎 搖滾歌曲」
- 「CHILL CLUB評審團表揚獎 節奏藍調歌曲」
- 「CHILL CLUB評審團表揚獎 跳唱歌曲」
- 「CHILL CLUB年度男歌手」
- 「CHILL CLUB年度女歌手」
- 「CHILL CLUB年度組合」
- 「CHILL CLUB年度樂隊」
- 「CHILL CLUB年度唱作歌手」
- 「CHILL CLUB年度新人男歌手」
- 「CHILL CLUB年度新人女歌手」
- 「CHILL CLUB年度新人組合」
- 「CHILL CLUB年度作曲人」
- 「CHILL CLUB年度填詞人」
- 「CHILL CLUB年度編曲人」
- 「CHILL CLUB年度監製」
本年度新增設4項「CHILL CLUB評審團表揚獎」，同樣以上述4種音樂風格劃分，由一個本地及海外專業音樂人組成的國際專業評審團投票選出。評審團陣容鼎盛，包括（排名不分先後）：香港音樂人向雪懷、伍樂城、Joey Tang、黃丹儀、黃志淙，以及海外音樂人Alawn、朱敬然、Alex Psaroudakis、Alexander 23、高瀨統也、Griff。
▼CHILL CLUB頒獎禮2024｜年度推介歌手獎五強名單▼
CHILL CLUB頒獎禮2024 投票方法 除了4項「CHILL CLUB評審團表揚獎」及4項幕後獎外，所有獎項均由全香港市民以一人一票形式從入圍名單中投票選出，最高票數的單位將獲得相關獎項，《CHILL CLUB 推介榜》年度推介歌手獎投票階段已經完結，已落實最後五強名單。
CHILL CLUB頒獎禮2024直播連結及時間
CHILL CLUB頒獎禮2024在5月12日（星期日）晚上7時起，於香港新界赤鱲角亞洲國際博覽館Arena舉行。當日ViuTV99台將設現場直播，錯過直播的歌迷亦可網上重溫節目。