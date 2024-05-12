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娛樂
2024-05-12 22:38:00

CHILL CLUB頒獎禮2024得獎名單｜MIRROR奪得年度組合獎 Stanley邱士縉奪新人獎 (持續更新)

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mirror

MIRROR奪得年度組合獎。(蘇文傑攝)

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 23/24》（即CHILL CLUB頒獎禮2024）於5月12日（星期日）舉行，今年頒獎禮以「人人樂壇 音樂第一」為主題，寓意樂壇需要集合所有人的力量推動發展，無論是作歌、寫歌、出歌、唱歌，甚至是聽歌的人，都是樂壇的一份子。

即睇《CHILL CLUB 推介榜年度推介23/24》眾歌手及組合出場

mirror tyson yoshi mirror YT MC mirror 陳蕾 mirror collar lolly talk mirror collar mirror collar mirror dear jane marf 馮允謙 洪嘉豪 collar marf 姜濤 Edan lolly talk 陳蕾 Ian

《CHILL CLUB頒獎禮2024》得獎名單：

Chill Club年度流行歌曲獎

《浪漫殺死巨蟹座》 Anson Lo盧瀚霆

Chill Club評審團表揚獎 流行歌曲

《隱形遊樂場》 張敬軒
《緊急聯絡人》 Gareth, T 湯令山
《窮人的薔薇》 陳蕾

Chill Club年度搖滾歌曲獎

《浮床》 Dear Jane

Chill Club評審團表揚獎 搖滾歌曲

《宇宙大王》 RubberBand
《你不會一輩子的愛上我》 Tyson Yoshi
《時間管理大師》 Dear Jane

Anson Lo的《浪漫殺死巨蟹座》以149,507票奪得「Chill Club年度流行歌曲」。(蘇文傑攝) 陳蕾的《窮人的薔薇》奪得「Chill Club評審團表揚獎流行歌曲」。(蘇文傑攝) 湯令山以白色背心及黑色背囊的打扮出現，令網民笑過不停。(蘇文傑攝) RubberBand的《宇宙大王》奪得「Chill Club評審團表揚獎搖滾歌曲」。 Dear Jane除了奪「Chill Club年度搖滾歌曲獎」及「Chill Club評審團表揚獎搖滾歌曲」。

Chill Club年度節奏藍調歌曲獎

《世一》 MC張天賦

Chill Club評審團表揚獎 節奏藍調歌曲

《單戀這件小事》 Gin Lee李幸倪
《All That I Want》 馮允謙 Marf邱彥筒
《世一》 MC張天賦

Chill Club年度跳唱歌曲獎

《MONEY》 Anson Lo盧瀚霆

Chill Club評審團表揚獎 跳唱歌曲

《idc》 COLLAR
《Dum Dum》 Gin Lee李幸倪
《RUMOURS》 MIRROR

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marf gin lee anson lo collar mirror

Chill Club年度新人組合

Beanies

Chill Club年度新人女歌手

Nancy Kwai歸綽嶢

Chill Club年度新人男歌手

Stanley邱士縉

「Chill Club年度新人男歌手」由邱士縉Stanley奪得。 Beanies Nancy Kwai Stanley CHILL CLUB頒獎禮

Chill Club年度作曲人

徐浩

Chill Club年度編曲人

黃兆銘

Chill Club年度監製

Edward Chan

Chill Club年度填詞人

Wyman黃偉文

Chill Club年度唱作歌手

林家謙

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Tyson Yoshi Tyson Yoshi Serrini Serrini

Chill Club年度組合

MIRROR

Chill Club年度樂隊

Dear Jane

mirror mirror Dear Jane

ViuTV早前亦公布了年度推介歌手獎項的5強走勢名單，包括年度男歌手、 年度女歌手、年度樂隊及年度唱作歌手。5強年度男歌手今年依然繼續是「軒公對決鏡仔」局面，5位男歌手（排名不分先後）分別是張敬軒，以及MIRROR的姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及陳卓賢（Ian）。

《am730》整合了《CHILL CLUB頒獎禮2024》最新資訊、提名名單、獎項名單，以及公眾投票方法！

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▼CHILL CLUB頒獎禮2024｜年度推介歌曲獎五強名單▼

《CHILL CLUB 推介榜》流行歌曲五強，隱形遊樂場、DUMMY、LOVERSE、抱抱無尾熊、浪漫殺死巨蟹座 《CHILL CLUB 推介榜》節奏藍調歌曲五強，收到收到、只要你不尷尬、LOUDER、世一、All That I Want 《CHILL CLUB 推介榜》搖滾歌曲五強，伸縮自如的愛、你不會一輩子的愛上我、浮床、入場人士注意、時間管理大師 《CHILL CLUB 推介榜》跳唱歌曲五強，idc、RUMOURS、MONEY、一把火、Rocketstars

CHILL CLUB頒獎禮2024｜共設立20個獎項

  1. 「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」 
  2. 「CHILL CLUB年度搖滾歌曲獎」 
  3. 「CHILL CLUB年度節奏藍調歌曲獎」 
  4. 「CHILL CLUB年度跳唱歌曲獎」 
  5. 「CHILL CLUB評審團表揚獎 流行歌曲」 
  6. 「CHILL CLUB評審團表揚獎 搖滾歌曲」 
  7. 「CHILL CLUB評審團表揚獎 節奏藍調歌曲」 
  8. 「CHILL CLUB評審團表揚獎 跳唱歌曲」 
  9. 「CHILL CLUB年度男歌手」 
  10. 「CHILL CLUB年度女歌手」 
  11. 「CHILL CLUB年度組合」 
  12. 「CHILL CLUB年度樂隊」
  13. 「CHILL CLUB年度唱作歌手」 
  14. 「CHILL CLUB年度新人男歌手」 
  15. 「CHILL CLUB年度新人女歌手」 
  16. 「CHILL CLUB年度新人組合」 
  17. 「CHILL CLUB年度作曲人」 
  18. 「CHILL CLUB年度填詞人」 
  19. 「CHILL CLUB年度編曲人」 
  20. 「CHILL CLUB年度監製」

本年度新增設4項「CHILL CLUB評審團表揚獎」，同樣以上述4種音樂風格劃分，由一個本地及海外專業音樂人組成的國際專業評審團投票選出。評審團陣容鼎盛，包括（排名不分先後）：香港音樂人向雪懷、伍樂城、Joey Tang、黃丹儀、黃志淙，以及海外音樂人Alawn、朱敬然、Alex Psaroudakis、Alexander 23、高瀨統也、Griff。

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▼CHILL CLUB頒獎禮2024｜年度推介歌手獎五強名單▼

CHILL CLUB頒獎禮2024｜年度推介歌手獎，男歌手五強，張敬軒、Anson Lo盧瀚霆、Ian陳卓賢、姜濤、Edan呂爵安 CHILL CLUB頒獎禮2024｜年度推介歌手獎，女歌手五強，陳蕾、鄭秀文、謝安琪、Gin Lee、Serrini CHILL CLUB頒獎禮2024｜年度推介歌手獎，組合五強，COLLAR、ERROR、Lolly Talk、MIRROR、Twins CHILL CLUB頒獎禮2024｜年度推介歌手獎，樂隊五強，Dear Jane、KOLOR、RubberBand、The Hertz、ToNick CHILL CLUB頒獎禮2024｜年度推介歌手獎，唱作歌手五強，陳蕾、Gareth.T、馮允謙、林家謙、Ian陳卓賢 CHILL CLUB頒獎禮2024｜年度推介歌手獎，新人男歌手五強，Marco葉振弘、彭晉、Jeffery魏浚笙、GooChan、Stanley邱士縉 CHILL CLUB頒獎禮2024｜年度推介歌手獎，新人女歌手五強，sica、何佩、Marf邱彥筒、Nancy Kwai、暐翹 CHILL CLUB頒獎禮2024｜年度推介歌手獎，新人組合五強，FINALLY、N9、Beanies、FOOLYA虎牙、EOS

CHILL CLUB頒獎禮2024 投票方法 除了4項「CHILL CLUB評審團表揚獎」及4項幕後獎外，所有獎項均由全香港市民以一人一票形式從入圍名單中投票選出，最高票數的單位將獲得相關獎項，《CHILL CLUB 推介榜》年度推介歌手獎投票階段已經完結，已落實最後五強名單。

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CHILL CLUB頒獎禮2024直播連結及時間

CHILL CLUB頒獎禮2024在5月12日（星期日）晚上7時起，於香港新界赤鱲角亞洲國際博覽館Arena舉行。當日ViuTV99台將設現場直播，錯過直播的歌迷亦可網上重溫節目。

CHILL CLUB頒獎禮2024直播連結

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